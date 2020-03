Condenado el abuelo de una bebé muerta en Manacor al pasar siete horas encerrada en su coche

El hombre recogió a su nieta para llevarla a la guardería. La metió en el coche y se dirigió a Manacor. Aparcó, se bajó y se olvidó de la niña, una bebé de diez meses. Era pleno verano y cuando siete horas más tarde el abuelo regresó al coche, la encontró muerta. Ayer compareció en un juzgado para declararse responsable de su fallecimiento y aceptar una condena de un año de prisión, que en principio no cumplirá, como autor de un delito de homicidio imprudente.

Los hechos ocurrieron el 10 de agosto de 2018. El abuelo, que estaba a punto de cumplir 56 años, acudió hacia las siete de la mañana a Son Macià, donde vivían su hijo, su nuera y su nieta. Como habían quedado, el hombre iba a llevar a la bebé a una guardería de Manacor. La metió en la silla de seguridad que tenía instalada en su coche y volvió con ella a la capital de Llevant.

Durante el trayecto, de apenas diez minutos, el hombre se despistó. Olvidó por completo que llevaba a la niña con él y se desvió. En lugar de dirigirse a la guardería, estacionó en la calle s'Hort des Cabré, cerca de su casa, y se apeó dejando a la bebé en el vehículo. Estuvo tomando un café en un bar y luego siguió con sus quehaceres habituales.



Golpe de calor



La niña se quedó encerrada en el turismo, sin ventilación y con un calor cada vez más asfixiante. Cinco horas después, hacia las doce del mediodía, sufrió un golpe de calor y murió por un fallo cardiocirculatorio, según reveló la autopsia.

Nadie fue consciente de lo ocurrido hasta las cuatro de la tarde. La madre de la niña fue a buscarla a la guardería. Cuando le dijeron que ese día no había ido, llamó extrañada a su marido, que a su vez contactó con el abuelo. El hombre le dijo de entrada que sí había llevado a la pequeña, pero se dio cuenta de que no recordaba haberlo hecho. "Bajé corriendo al coche y al abrirlo me percaté de que me había olvidado a mi nieta", contó después.

De nada sirvió el amplio dispositivo de emergencias que se activó. Los médicos que acudieron al lugar comprobaron que la niña llevaba horas muerta. El abuelo sufrió una crisis nerviosa y fue atendido en el hospital. Ese mismo día, la Policía lo detuvo y le tomó declaración. El hombre aseguró que era "muy olvidadizo" para sus asuntos personales, pero afirmó que jamás había tenido ningún problema para hacerse cargo debidamente de su nieta, a la que llevaba a la guardería con frecuencia. El abuelo no tenía diagnosticada ninguna enfermedad que afectara a sus capacidades mentales. Solo tomaba medicación por un infarto sufrido años atrás y hacía una vida absolutamente normal.

Cerrada la investigación, la jueza encargada del caso apreció indicios de criminalidad. La fiscalía le imputó un delito de homicidio por imprudencia grave, pero aplicó la atenuante de dilaciones indebidas porque la causa judicial estuvo paralizada injustificadamente durante siete meses. Por ello, reclamó un año de prisión, la pena mínima establecida para este delito.

La madre de la bebé había reclamado una indemnización por la muerte de su hija y la fiscalía solicitó inicialmente que su suegro fuera condenado a indemnizarla con 87.900 euros. Sin embargo, la mujer renunció después a esta compensación.

Un juzgado de lo penal de Palma celebró ayer una vista previa del caso. El ministerio público y el abogado del abuelo, Miquel Àngel Ordinas, llegaron a un acuerdo antes de la vista oral. Ante la magistrada, el hombre se declaró autor del delito y acató la condena de un año de prisión. Como pactaron y solicitaron las partes, la jueza dictó sentencia de viva voz y acordó que el cumplimiento de la pena de cárcel quede suspendida por un periodo de dos años a condición de que el hombre no cometa nuevos delitos en este periodo.