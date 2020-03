Forofos del River agreden en Palma a un hincha del Boca

Agresión en Palma. El peluquero argentino Luis Ovejero vio truncada abruptamente la temporada al sufrir una brutal agresión la madrugada del domingo en Cala Major. Ovejero, aficionado de Boca Juniors, iba a celebrar la victoria de su equipo en la liga. Al toparse con hinchas del River, le empujaron, cayó al suelo y se rompió la muñeca.

El peluquero argentino Luis Ovejero (Tucumán, Argentina 1974) no sospechó que enfundarse la camiseta de Boca Juniors la madrugada del domingo para celebrar la victoria de su equipo en la Superliga de su país le supondría la imposibilidad de trabajar. "Me han arruinado la temporada al tirarme y romperme la muñeca", sentenció. Unos hinchas de River Plate, el equipo rival, le atacaron y le hicieron caer. El fuerte impacto contra el suelo le provocó la fractura de cúbito y radio a la altura de la muñeca derecha.

"¡Trabajo con mis manos!", clamó el peluquero a sus agresores al ver el alcance de las lesiones. Ahora se encuentra en la habitación de Son Espases donde se encuentra internado tras ser operado. La fractura ha mandado al traste este año su trabajo como peluquero. Máxime al estar vinculado el auge de su negocio al comienzo de la temporada alta.

Al recordar sus últimos movimientos del pasado domingo, Luis Ovejero recordó, previamente al incidente, algunos encuentros amistosos por la calle con aficionados del River Plate. Este peluquero vestía una camiseta de Boca Juniors y había quedado con unos amigos para celebrar la victoria ante su histórico rival.

"Había escuchado el partido por la radio en casa. Había quedado con algunos amigos par a tomar algo en Cala Major", recordó el peluquero. Al abrir la puerta de un establecimiento de esta zona costera, los aficionados de River que allí se encontraban montaron en cólera nada más verle. "¡Te vamos a matar, aquí no te puedes meter!, me dijeron".

Ovejero volvió a la calle. Los hinchas de River salieron a por él. "Salieron ocho y me empezaron a echar cerveza encima". Uno le dio un empujón y cayó al suelo. Al caer al suelo, apoyó la muñeca y se rompió el cubito y el radio.

"La muñeca se me hinchó al momento. Todos se fueron y me dejaron allí en la calle. Me llevaron a Son Espases y luego lo denuncié a la Policía Nacional. Sé que este año no podré volver a trabajar", vaticinó.