Una pareja acusada de violación alega que la víctima se metió una botella en la vagina

Una pareja acusada de una brutal agresión sexual en Llucmajor a una prostituta a la que habían contratado ha atribuido hoy sus gravísimas lesiones a que la mujer se desplomó tras introducirse ella misma una botella de vino en los genitales. "Puso los ojos en blanco y se cayó", ha asegurado el procesado, un hombre de 44 años con antecedentes penales por abuso sexual, en el juicio celebrado en la Audiencia de Palma. Su compañera, de 46 años, se ha desvinculado también de la violación y ha dicho que en ese momento estaba en el baño. La víctima, que perdió dos litros de sangre por las heridas sufridas en la vagina y el ano y sufre secuelas muy importantes, asegura no recordar lo ocurrido pero rechaza la versión de los sospechosos. Los médicos descartan que las heridas de la afectada sean fruto de una autolesión, pero consideran "posible" la explicación de la pareja. La fiscalía reclama para ellos sendas penas de 21 años de cárcel por agresión sexual y lesiones cualificadas.

Los acusados han explicado que el 20 de marzo de 2016 contactaron con la víctima en la Porta de Sant Antoni y contrataron sus servicios sexuales por 20 euros. Los tres se dirigieron a un domicilio de Llucmajor, donde tomaron cerveza, vino y licores. "Ella se bebió casi todo. Iba al baño y volvía excitada", ha dicho el procesado. Según su versión, no llegaron a mantener relaciones sexuales. "La vi tan sequita... Ella no estaba bien, pensé que era drogadicta", ha afirmado. Los sospechosos han negado haberle introducido un objeto en la vagina y el ano, como sostiene la fiscalía. "Salió del baño con los pantalones bajados y orinando. Yo fui a por una fregona y al volver al salón la vi con una botella metida en la vagina. Puso los ojos en blanco, se cayó, se dio un golpe en la cabeza con una mesa y se quedó inconsciente", ha relatado el hombre, que alertó enseguida a la Policía Local de Llucmajor. Su compañera ha avalado esta versión de lo ocurrido y ha explicado que estaba en el baño cuando la víctima cayó al suelo.

La perjudicada ha declarado en silla de ruedas y acompañada de una defensora judicial, ya que está en proceso de incapacitación. Muy débil y con un hilo de voz, ha explicado que en aquella época ejercía la prostitución y consumía heroína y cocaína. La mujer ha afirmado que no recuerda lo ocurrido en el domicilio de Llucmajor, pero ha negado haberse introducido objeto alguno en la vagina. "No sé lo que pasó en la casa. Me quedé inconsciente y aparecí en el hospital", dijo. La víctima ha explicado que tuvieron que operarla dos veces por los gravísimas lesiones sufridas en la vagina y el ano. Estuvo ingresada en la UCI y los informes médicos concluyen que padece secuelas físicas y psicológicas muy importantes.

Los dos policías locales que acudieron al domicilio al ser alertados han explicado que la víctima estaba tumbada sobre un gran charco de sangre. Los acusados mintieron sobre su relación con la mujer y dieron "poca información" sobre lo sucedido, han valorado los agentes, que solo hallaron en la estancia, sobre una mesa, una botella sin ningún rastro de sangre. Los dos acusados fueron detenidos días después por la Guardia Civil.

Los médicos que atendieron y examinaron a la perjudicada han afirmado que sus heridas son fruto "de la introducción con mucha fuerza de un objeto duro" y calificaron de "imposible" que se autolesionara, ya que el "dolor fue inhumano". A preguntas de los abogados defensores, una facultativa ha considerado "posible" que se cayera y se golpeara cuando tenía la botella introducida.

La fiscal ha resaltado en su informe final las "contradicciones y mentiras" de los sospechosos, ha calificado de "inverosímil" su versión. La acusación ha mantenido su petición de 21 años de cárcel para cada acusado. Las defensas solicitan la absolución. Aseguran que la víctima sufrió un "accidente" y cuestionan la investigación policial.