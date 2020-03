"Cuando llegaron los policías se me hizo la luz"

"No sabía qué hacer, el niño estaba convulsionando y se había puesto morado. Pensaba que se moría. Por eso, cuando llegaron los policías y se hicieron cargo, y me tranquilizaron, se me hizo la luz". Mamen es una joven madre que el pasado 17 de febrero se enfrentó a una situación límite en su domicilio, en la calle Can Baró de Palma. Su hijo Lucas, de dos años, empezó a respirar con dificultad. "Estábamos tranquilamente en casa, sobre las diez de la noche, cuando el niño empezó a convulsionar y se puso azul".

Los padres avisaron de inmediato al 061 para pedir asistencia médica, pero la ambulancia no encontraba el domicilio. "El portal tiene tres escaleras distintas, y es complicado llegar si no se conoce", comenta Mamen.

Y aquí fue decisiva la intervención de dos coches patrullas de la Policía Nacional. El zeta 2 y el zeta 40 acudieron al lugar en respuesta a un requerimiento de su sala del 091. Cuando llegaron y se encontraron con la laberíntica entrada, los agentes se separaron. El oficial Carlos y los agentes Toni, Sergio y Juan Ramón, recorrieron las diferentes escaleras hasta que encontraron el domicilio en el que esperaba la pareja y el bebé enfermo.

"Lo primero que hicimos fue comprobar que mantenía las constantes vitales, aunque es verdad que se estaba poniendo cianótico", comenta uno de los policías. "Lo colocamos en posición de seguridad y a través de la radio indicamos a la dotación de la ambulancia el camino por donde tenía que venir". Los técnicos sanitarios estabilizaron al bebé y le trasladaron al hospital, donde se recuperó bien tras unos días en observación. Los médicos indicaron que había tenido una subida de fiebre, que le había provocado las convulsiones. Ya está en casa con sus padres, totalmente recuperado.

Esta mañana los padres de Lucas han acudido a la Jefatura de Policía de Palma y han expresado su agradecimiento a los agentes que asistieron a su hijo. "Es lo menos que podemos hacer". comenta Mamen, rodeada de los policías. "En esos momentos estaba desesperada, pero cuando llegásteis, se me hizo la luz".