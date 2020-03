Policías auxilian a un hombre semiinconsciente en su casa en Ibiza

El pasado domingo miembros de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Eivissa fueron alertados por una persona que les informó de que no sabía nada de un amigo desde el día anterior, cuando le había acompañado al hospital porque se encontraba mal, pero que tras darle el alta y dejarlo en su casa no había vuelto a a saber de él, no le cogía el teléfono, cosa que le extrañaba y temía por que le hubiera podido ocurrir algo.

Un indicativo de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Policía se trasladó al domicilio de esta persona ubicado en una séptima planta, llamando a la puerta sin obtener respuesta. Ante el temor de que su salud pudiera correr peligro los agentes decidieron acceder por la terraza pasando a través de la del vecino, sirviéndose para ello de una escalera. Una vez en la terraza los agentes tuvieron que forzar la puerta logrando acceder al interior.

Una vez dentro localizaron al hombre en la cama en estado de semiinconsciencia. Tras una primera asistencia de urgencia para comprobar sus constantes vitales, verificaron que mantenía el pulso y la respiración, por lo que procedion a col0carlo en posición lateral de seguridad y dieron aviso a los servicios médico. Una ambulancia le trasladó de urgencia a un hospital.