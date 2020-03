Detectan irregularidades en el 17% de los autobuses escolares de Baleares

La campaña de control del transporte escolar impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT) el pasado mes de febrero ha puesto de relieve un alto grado de irregularidades en los autobuses dedicados a llevar a los niños al colegio. Del total de 262 vehículos que fueron inspeccionados por la Guardia Civil y Policía Local de los diferentes municipios durante los cuatro días que duró la iniciativa, 45 fueron sancionados por distintos motivos. De ellos, dos chóferes dieron positivo en los tests de alcoholemia a los que fueron sometidos, según los datos facilitados por la DGT.

Tráfico puso en marcha esta campaña de control masivo en toda España como parte de su estrategia global para mejorar la seguridad vial. En Balears participaron la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de Palma, Calvià, Alcúdia, Llucmajor, Marratxí, Santanyí, Sencelles, Sóller, Selva, Valldemossa, Maó, Alaior, es Castell, Eivissa y Santa Eulària.

A lo largo de cuatro días, entre el 3 y el 7 de febrero, se inspeccionaron un total de 262 autobuses escolares en las islas, y en 45 de ellos se detectaron diferentes deficiencias, lo que representa un porcentaje del 17%. Los agentes impusieron en total 62 denuncias. Los casos más graves fueron dos chóferes, que dieron positivo en el control de alcoholemia al que fueron sometidos.

La Guardia Civil, por un lado, controló 89 vehículos, de los que 17 fueron denunciados. En total sus agentes interpusieron 26 denuncias. La mayor parte se referían a la falta de autorización especial para transporte escolar –16 casos–. También impuso dos denuncias por no haber pasado la ITV, dos por carecer de acompañante, una por no tener el seguro en regla, y cinco más por otras deficiencias no detalladas.

Por su parte, los distintos cuerpos de Policía Local de las islas que han intervenido en la campaña realizaron controles en 173 vehículos y encontró irregularidades en 28 de ellos. Los policías impusieron un total de 36 denuncias. Al igual que la Guardia Civil, una gran parte de las sanciones –veinte en total– fueron por carecer de autorización especial para el transporte escolar.

Los agentes de Policía Local se encontraron con que dos de los chóferes a los que les hicieron la prueba de alcoholemia dieron positivo.

En estos controles se detectó también un alto grado de incumplimiento respecto al seguro. Interpusieron un total de 22 denuncias por carecer del seguro obligatorio. Los policías locales detectaron un único caso en el que el vehículo no contaba con el preceptivo acompañante y otro en el que no llevaba la señal de transporte escolar.