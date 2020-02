El conductor del coche de la calle Industria: "No he matado a nadie, gracias a Dios"

Un coche se subió ayer a la acera en la calle Indústria, en Palma, y recorrió a gran velocidad y sin control unos 50 metros, llevándose por delante bolardos, árboles y parte de la terraza de un bar, hasta acabar volcado sobre dos vehículos aparcados. "No he matado a nadie, gracias a Dios", celebraba el conductor, que atribuyó el siniestro a un "mareo" porque acababan de decirle que su hijo había sufrido un accidente en el colegio. Dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas. Las únicas víctimas fueron dos hombres que estaban junto a uno de los coches estacionados. Sus lesiones no parecían graves, pero ambos fueron trasladados a un centro médico. El accidente movilizó a bomberos, policías y ambulancias y generó una enorme expectación en la zona [vea las imágenes del accidente].

Eran las diez y media de la mañana. Fernando Jiménez, de unos 50 años, iba al volante de su Nissan X-trail cuando sonó su móvil. "Me han llamado del colegio de mi hijo, de ocho años. Se había dado un golpe en la cabeza, no veía bien y se lo llevaban al hospital. Me he puesto muy nervioso y al colgar me he mareado y me he metido en la acera", recordaba.

El coche se salió de la calzada por la derecha y se llevó por delante dos bolardos. Fuera de control, cruzó por un paso de peatones la calle d'Antich y pasó junto a la terraza de un bar. Quienes se encontraban allí lograron ponerse a salvo y vieron cómo el vehículo chocaba contra una pared antes de seguir su errático camino. "Solo veía bandazos", explicaba Jiménez.

El Nissan acabó estrellándose contra dos automóviles aparcados ante el número 27 de la calle Indústria, sobre los que quedó semivolcado. Xavi Parpal estaba dentro de uno de ellos. "He visto que se me venía encima a toda hostia y no sabía qué hacer, cómo protegerme. Ha sido todo muy rápido", explicaba, todavía con el susto en el cuerpo. "Había dos personas al lado de mi furgoneta, que se han tirado al suelo y se quejaban de dolores", contaba.

El accidente generó una gran movilización de los servicios de emergencias. Los efectivos sanitarios trasladaron a los dos afectados, de unos 35 años, a un hospital, aunque su estado no parecía grave. La Policía Local sometió al conductor a una prueba de alcohol y drogas, que dio negativo, y le tomó declaración. Y los Bombers de Palma se encargaron de poner el Nissan sobre la acera para que una grúa lo retirara y retirar los restos esparcidos sobre la acera.

"Es un milagro que no haya matado a nadie", resumía una vecina de la zona, entre las decenas de curiosos que se agolpaban en el lugar del siniestro.