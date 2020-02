El conductor del coche de la calle Industria: "No he matado a nadie, gracias a Dios"

El conductor del coche de la calle Industria: "No he matado a nadie, gracias a Dios"

"Iba conduciendo y me ha llamado la doctora del colegio de mi hijo de ocho años para decirme que se había dado un golpe en la cabeza y no veía bien, y se lo llevaban al hospital. Y en el momento de colgar me he mareado y me he metido en la acera". El conductor que ha provocado esta mañana un espectacular accidente en la calle Industria de Palma explicaba poco después a Diario de Mallorca cómo se había producido el siniestro.

El hombre, que ha dado negativo a las pruebas de alcohol y drogas a las que ha sido sometido por la Policía Local, ha explicado que no había podido hacer nada por frenar. "Cuando me he mareado solo veía como bandazos".

Preguntado por los heridos, el hombre se mostró aliviado. "Parece que están leves. No he matado a nadie, gracias a Dios".