Un coche fuera de control atropella a dos peatones en la calle Industria

Al menos dos personas han resultado heridas esta mañana en un accidente de tráfico en la calle Industria de Palma, donde un coche fuera de control ha circulado unos cien metros sobre la acera y ha pasado junto a la terraza de un bar, ha arrollado a los peatones y ha acabado chocando contra un árbol y un coche. Fuentes de la Policía Local, que se ha desplazado al lugar de inmediato, indican que el estado de los heridos no parece grave. El conductor, que ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas, ha explicado que sufrió una indisposición tras recibir una llamada del colegio de su hijo de ocho años.

El siniestro ha ocurrido sobre las diez y media de la mañana en la calle Industria, a la altura del número 27. Un todoterreno Nissan fuera de control se ha subido a la acera y ha circulado unos cien metros por el espacio peatonal. Se ha llevado por delante pilones, y un árbol, ha pasado junto a la terraza de un bar y ha atropellado a dos personas, que han resultado heridas.

Al lugar se han desplazado con urgencia dotaciones del 061, Policía Local y Bombers, que han asistido a las víctimas y han iniciado los trabajos para retirar el vehículo con ayuda de una grúa.



El conductor del vehículo, que ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas, ha explicado a Diario de Mallorca que, momentos antes del accidente, había recibido una llamada del colegio de su hijo para informarle de que había recibido un golpe en la cabeza y se lo llevaban al hospital. "Cuando he colgado, me he mareado y me he metido en la acera", ha dicho.