Un excursionista rescatado en la Serra: "Son excelentes profesionales"

Miguel Ribot salió el domingo 26 de enero con un grupo de amigos para hacer una excursión por la zona de Mortitx, en la Serra de Tramuntana, pero después de almorzar se separaron: "No me quedé solo, me fui solo, que es distinto", comenta. La caminata se le alargó y se le echó la noche encima, por lo que tuvo que dormir al raso y esperar a que amaneciera.

Su familia denunció su desaparición y la Guardia Civil movilizó su helicóptero en su búsqueda. Le encontraron a la mañana siguiente, sobre las diez, en las inmediaciones del Puig Caragoler de Femenia. El helicóptero le llevó directamente hasta el hospital de Son Espases, donde esa misma mañana recibió el alta médica. Ribot acudió esta semana a la base aérea de Son Bonet para agradecer sus esfuerzos a la tripulación del helicóptero y a los miembros del grupo de rescate de montaña.

"Yo estaba tranquilo", comenta Ribot. "Conozco bien la montaña y salgo a caminar casi todos los días. Pero el fallo fue que me quedé sin batería en el móvil y no pude avisar a mi mujer, que se asustó".

El excursionista mostró su agradecimiento a los guardias civiles que le rescataron. "Cuando vi aterrizar el helicóptero en medio de la montaña me quedé impresionado. Son unos excelentes profesionales".