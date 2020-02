Conato de incendio en una clínica de Palma

Dotaciones de los Bombers de Mallorca acudieron ayer a la una y media del mediodía a la Clínica Rotger de Palma después de que se produjera un conato de incendio en la cafetería, ubicada en la segunda planta del edificio. Según explican los bomberos, el fuego se declaró en una freidora, pero no llegó a extenderse y fue sofocado rápidamente. Los equipos de extinción acudieron rápidamente al lugar. revisaron las instalaciones y comprobaron que no había ningún riesgo. En el incidente no hubo daños personales.