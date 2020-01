Una técnica da veracidad a una niña de cuatro años que habría sido abusada

"Lo que describe la menor responde a una experiencia directa de abusos sexuales", Con estas palabras, una técnica de la Unidad de Valoración de Abusos Infantiles (UVASI) del Consell de Mallorca subrayó ayer en la Audiencia Provincial la supuesta veracidad del testimonio de una niña de cuatro años. La fiscal pidió para el padre una condena de doce años, siete de libertad vigilada y la retirada de la patria potestad. El progenitor, por su parte, defendió en todo momento su inocencia.

Los hechos que se enjuiciaron ayer en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial tuvieron lugar presuntamente entre los meses de julio de 2015 y enero de 2016 en Palma. La niña, de cuatro años, habría descrito los supuestos abusos sexuales a la que le habría sometido su padre, separado de su madre, durante el régimen de visitas.

Durante la vista, el único acusado declaró por videoconferencia desde los juzgados de Canarias. El padre de la niña negó taxativamente que hubiera abusado de su hija y achacó la denuncia de su expareja a que él había rehecho su vida con otra mujer y esta se había quedado embarazada. "Son fuegos artificiales", declaró. "Ella empezó con otra denuncia y luego siguió con esta", apuntó. Asimismo, el procesado negó que tuviera estrés postraumático tras su pasado como militar profesional. Había sido tirador selecto destinado en países en conflicto como Afganistán, Mali, Irak o Kosovo.

La madre de la niña, por su parte, reconoció que su relación con su expareja "no era buena" tras su separación. No obstante hizo hincapié en que esta circunstancia no le había influido para presentar la denuncia contra el padre de su hija.

Estos supuestos abusos sexuales salieron a relucir en julio de 2015. "Ella miraba continuamente sus braguitas. Luego dijo que alguien le había metido los dedos en la vagina", señaló. Al hacer un dibujo sobre el presunto agresor, su hermano lo habría reconocido como su padre.

La madre de la niña indicó que fue a la Jefatura Superior de Policía, pero no llegó a denunciar los supuestos abusos sexuales que habría sufrido su hija.



Denuncia al colegio

La progenitora lo habría comunicado al colegio. Varias profesoras detectaron estos presuntos abusos sexuales. "Lo reconoció de manera espontánea", coincidieron. También declararon técnicas de la Unidad de Valoración y de Tratamiento de Abusos Sexuales Infantiles del Consell de Mallorca. Las especialistas dieron veracidad al testimonio de la menor.

Durante el turno a la última palabra, el padre salió al paso de la acusación. "Defiendo mi inocencia, no existe el relato de la denuncia", recalcó.