El jefe de prensa de la Policía Nacional apaga un fuego en un coche en Inca

"El miedo que tenía era que se extendiera a los árboles y al edificio de al lado". El inspector Alejandro Becerra, jefe del Gabinete de Prensa de la Policía Nacional de Palma, se ha convertido esta tarde en involuntario protagonista de la noticia. El oficial de Policía se encontró con un coche en llamas en la calle Joan Miró de Inca, y con ayuda de varios extintores que le facilitaron los vecinos, sofocó las llamas. El turismo quedó totalmente destruido pero la acción de Becerra evitó que las llamas causaran mayores daños.

El incidente se ha declarado sobre las dos y media de la tarde en un coche aparcado en la calle Joan Miró de Inca. Una mujer acababa de salir del vehículo, cuando empezaron a salir llamas en la zona del motro. El fuego se extendió muy rápido por el coche y alcanzó rápidamente grandes proporciones.

El inspector Becerra se encontraba en la calle en ese momento. Alertó al 112 y pidió a gritos a los vecinos que fueran a buscar algún extintor que tuvieran en los garajes. "Los vecinos se han portado de diez", explica el portavoz de la Policía Nacional. "Uno de ellos me ha dado rápidamente un extintor pequeño que llevaba en el coche, con él he empezado a atacar el fuego. Luego otro me ha dado uno más grande, y luego otro más. Al final hemos necesitado tres extintores, y otro vecino me ha pasaso una manguera".

La rápida intervención del oficial de Policía evitó que las llamas se extendieran a los árboles o a otro coche que estaba aparcado al lado. "Mi temor era que se prendiesen los árboles y de ahí pasara a las casas", comenta Becerra. El coche quemado además se movía y acabó golpeando contra el turismo que estaba a su lado, que sufrió desperfectos por el fuego y el impacto.

Pero no fue a más. Becerra consiguió sofocar el fuego y poco después llegaron los bomberos, que terminaron de extinguirlo.