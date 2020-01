El líder de los United Tribuns detenido en Mallorca es el hijo de una estrella del Mallorca

El líder de los United Tribuns detenido en Mallorca por presunta pertenencia a organización criminal, entre otros delitos, es hijo de una estrella del Mallorca de los años 90. De hecho, Stefan Milojevic jugó en las categorías inferiores del club bermellón antes de especializarse en las artes marciales mixtas (MMA).

El padre del cabecilla de esta banda motera, Goran Milojevic, despuntó en los años noventa en el Mallorca. Durante el periplo del equipo rojillo en segunda división ocupó un papel destacado en el equipo.

Aunque el hijo comenzó a seguir los pasos de su padre por las categorías inferiores del Mallorca, no mostró mucho interés por progresar en el mundo del fútbol. No tardó en decantarse por los deportes de contacto y participar en veladas de MMA. Hace dos años, Stefan Milojevic encabezó el capítulo de esta banda motera en Mallorca. El gimnasio que tenían ubicado en la calle Trasimé de la Playa de Palma no tardó en desvelarse que se trataba de una tapadera para ocultar, presuntamente, diversas actividades delictivas.

En torno a un centenar de agentes ha participado esta mañana en una espectacular redada contra esta organización motera. Una decena de personas, incluido Milojevic, han sido detenidas por pertenencia a organización criminal o tráfico de drogas. Su seña de identidad era utiliar una violencia extrema contra otras bandas.