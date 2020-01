Mar de fondo en los Bombers de Palma

La Agrupació Cultural i Esportiva (ACIE) de los Bombers de Palma no esconde su cabreo contra el jefe del cuerpo, Manuel Ángel Nieto, al que consideran responble de que este año no hayan podido desfilar en la cabalgata de Reyes. Según explican en su cuenta de Twitter, desde Cort les dieron las mismas facilidades para participar en el desfile que los años anteriores. Habría sido el propio jefe de los Bombers quien, "fuera de plazo y ya sin margen", exigió unos "compromisos imposibles de asumir, por lo que los compañeros decidieron desistir". La cuestión es que esos compromisos son los que se exigen a todos los vehículos que participan en la cabalgata, como contar con un certificado de un ingeniero, un listado de los ocupantes o un seguro de responsabilidad civil. Son requisitos habituales desde que en 2013 un niño murió atropellado por una de estas carrozas en Málaga. Lo que nos lleva a pensar: ¿Es que en los desfiles de los últimos años no se cumplía la normativa?

Las críticas, más allá de la decepción por no participar en el desfile, provienen del mal ambiente en la plantilla y el enfrentamiento con Nieto, al que muchos acusan de inoperancia mientras apura los días para ser sustituido, y pasar a un puesto simbólico. La organización de los turnos ha conllevado en los últimos años un exceso de horas extra. Un bombero cobra unos 900 euros por un turno extra de 24 horas y algunos alcanzan sobresueldos de 15.000 euros anuales. Y el reparto de estas horas ha originado mosqueos y enfrentamientos entre compañeros. Además, como las desgracias nunca vienen solas, al déficit de material que sufre el cuerpo desde hace años se añaden en el último mes dos accidentes absurdos que han dejado inoperativas dos cestas de sendas autoescalas. Los chóferes se olvidaron de recogerlas y las estamparon contra un túnel y contra la puerta del garaje de sa Teulera. Y no es una tontería, porque cada cesta vale unos 80.000 euros, y ahora mismo solo queda una operativa en todo el parque móvil de Palma. Así que, tal y como están las cosas, lo de no desfilar en la cabalgata es lo de menos.



Repercusión mundial



Hay informaciones con una repersusión que sorprende a sus propios protagonistas. El pasado 26 de diciembre DIARIO de MALLORCA publicó una entrevista con Silvestre del Río, policía local de Marratxí y experto en los riesgos de las nuevas tecnologías para los menores. Del Río promueve una campaña para que no se den teléfonos móviles a menores de doce años y explicaba los riesgos que puede suponer el acceso incontrolado a internet para los niños pequeños. En dos semanas la entrevista ha sido vista por más de 470.000 lectores y se ha convertido, con gran diferencia, en lo más leído del diario de los últimos doce meses. El propio Silvestre del Río se ha visto desbordado por este seguimiento, con invitaciones para dar conferencias en México y Venezuela.



Cachorros en un contenedor



Un ciudadano encontró el jueves una camada de ocho cachorritos, de apenas una semana de vida, que habían arrojado a un contenedor en el polígono de Son Noguera, en Llucmajor. Esta persona alertó a la Policía Local, que rescató a los perritos y los entregó a la Asociación Animalista de la localidad, que gestionará su adopción.