Detenido por perseguir a una mujer en plena calle de Palma

Un colombiano de 51 años fue detenido por la Policía Local de Palma después de que acosara y persiguiera a una desconocida en plena calle de Palma. Fue el mismo detenido quien avisó a la Policía para denunciar a dos jóvenes que habían salido en defensa de la víctima.

Los hechos, según informa la Policía Local, ocurrieron a la una menos veinte de la madrugada del pasado sábado. La central del 092 recibió un aviso sobre un hombre que había sido agredido en la plaza Santa Isabel. Una patrulla que se encontraba muy cerca de la zona acudió rápidamente y encontró a un hombre que respondía a la descripción que les habían facilitado y que intentó evitar a los agentes.

Los policías le retuvieron y poco después encontraron a una mujer de 54 años, muy nerviosa, que explicó que cuando iba por la calle se dio cuenta de que ese hombre, al que no conocía de nada, la estaba siguiendo. La mujer aceleró el paso pero el individuo la alcanzó y la asió del brazo. Ella logró zafarse y huyó a la carrera, perseguida por él. En la plaza Santa Isabel empezó a dar vueltas a una ambulancia aparcada con él hombre detrás, hasta que aparecieron dos jóvenes que acudieron en su ayuda. Se interpusieron entre ella y el acosador y le tiraron al suelo, momento que la mujer aprovechó para huir corriendo.

El individuo decía que la mujer era su pareja, pero ella insistía en que no era verdad, que no le conocía de nada. El hombre aparentaba estar ebrio y no pudo aportar un domicilio a los policías, que le arrestaron como presunto autor de un delito de coacciones.