Una menor se juega la vida al correr por la cornisa de un hotel en Tenerife

El vídeo dura apenas 18 segundos pero es aterrador y da muchísimo vértigo: una niña de no más de 6 años camina de forma completamente temeraria por una cornisa de unos centímetros del quinto piso de un edificio de apartamentos. Sale de una ventana, recorre unos metros en dirección a un balcón, hace el ademán de entrar en ese balcón pero da la vuelta para volver al punto de partida.



Ocurrió el pasado sábado en unos apartamentos de Playa Paraíso, en el municipio tinerfeño de Adeje, y las imágenes fueron recogidas por unos turistas que se encontraban en un edificio situado justo enfrente. Incluso hay un instante en el que parece que la pequeña puede perder el equilibrio y caer a una altura de unos 30 metros.



Fuentes del Ayuntamiento de Adeje consultadas por EL DÍA confirmaron este martes la veracidad del vídeo, que se grabó el pasado sábado y que efectivamente pertenece a un edificio de este municipio sureño. Las imágenes llegaron a la Policía Local adejera el pasado lunes, día de los Reyes Magos, gracias al aviso de una comunidad de vecinos cercana. Como consecuencia de la denuncia, el cuerpo de seguridad, confirmó el Consistorio adejero, ha abierto una investigación para determinar cómo pudo ocurrir algo así y si hay alguna responsabilidad que achacar a los familiares de la pequeña, que se jugó literalmente la vida sin ser consciente del riesgo que entrañaba recorrer la cornisa a tanta altura. Una caída en esas condiciones habría resultado mortal para la niña.



Los padres de la pequeña, que pasaban unas vacaciones en Tenerife, han asegurado que los hechos se produjeron por un despiste, según informó este martes Antena 3, pero los agentes de la Policía Local de Adeje quieren corroborar esa versión o averiguar si los familiares pudieron cometer alguna irresponsabilidad en el cuidado de la menor. Lo que nunca ha ocurrido, según precisaron las fuentes municipales, es que el Ayuntamiento se haya planteado retirar la custodia de la pequeña a sus padres o hayan hecho algún paso al respecto, como se ha llegado a especular. Las imágenes fueron difundidas a través de las redes sociales por un productor de radio británico, Jer Dixon. A última hora de la tarde de este martes, el vídeo se había reproducido más de medio millón de veces.



"Esto es absolutamente aterrador de ver. Aparentemente grabado en Tenerife ... Siempre trato de reservar habitaciones en la planta baja cuando estoy de vacaciones con los niños ... Puedes ver por qué", asegura el productor en su cuenta de Twitter acompañando el vídeo.



This is absolutely terrifying to watch. Apparently recorded in Tenerife... I always try to book ground floor rooms when on hols with the kids.. you can see why pic.twitter.com/Vxlps0aoYJ