Trifulca con el rey Melchor en la cabalgata de Terrasa

La actitud de un rey mago durante la cabalgata de este domingo de Terrassa (Vallès Occidental) ha provocado todo tipo de reacciones en las redes sociales.



Melchor, el llamado 'rey blanco', ha sido objeto de todo tipo de críticas cuando, al recibir una devolución de caramelos a su carroza, se ha dedicado a lanzar, como si fueran perdigones, dulces al supuesto (o supuestos) responsables de ese retorno.





Estaba un poco enfadado, verdad? A mi me los tiro a la cara y casi me deja tuerta pero igual lo amo. pic.twitter.com/RXDvXNKmYe

El rey Melchor no es borde, es contundente ??

Q rey... Más peligroso, x dios!!!, y a mi q no me den caramelos, ya me los compro yo.