Así confesó su crimen a un periodista la madre que ahogó a su hija en Girona

"No es broma. Primero pastillas para dormir y después ahogada bañera. Dentro de un rato aviso vecino que es policía", le escribió Maria Àngels

Me preguntaré muchas veces, durante los años que vengan, por qué me tocó a mí. Por qué, de entre todas las amistades reales y virtuales, Maria Àngels me escogió a mí, un virtual que no pasa de conocido, para exactamente a las 14:18 -yo con mis hijos en el sofá, mirando la TV-, escribirme por el Messenger un escueto "Hola Albert. He matado a mi hija". Si, ya, y qué más, a ver quién mata a su hija de 10 años y lo confiesa por el Messenger a un semidesconocido. "¿Con qué método?", fue mi respuesta, a tono con el que yo suponía que se esperaba de mí. Cuando enseguida me explicó de qué manera lo había hecho, me comencé a preocupar, porque sé que la mujer ha tenido problemas psiquiátricos (muy activa en redes, donde solía colgar fotos de la pobre niña, me lo había contado alguna vez).

-Papá, ¡haz algo!- exclamó mi hija, ya al corriente de la conversación.

No puedo llamar a la policía, que es lo que a estas alturas -minutos después- ya sé que he de hacer, sea real o imaginario el filicidio, porque no sé el apellido de Maria Àngels ni conozco su domicilio, así que comienza un estira y afloja para que me diga su dirección. En vano. Intentos de averiguar por otros medios donde vive. Infructuosos. Nervios.

-Papá, ¡haz algo!

Cuando poco después de las tres de la tarde me pide el número de los Mossos para confesar el crimen, pocas dudas me quedan. Y como lo sabe, entonces sí, entonces me da su dirección. Llamo yo también a Emergencias y que Dios reparta suerte.

No puedo evitar coger el coche y salir disparado hacia la ronda Ferran Puig. Encuentro tres coches policiales y dos ambulancias en la acera. ¿Habrían llegado a tiempo si yo hubiera sabido -o ella me hubiera dicho antes- la dirección? Nunca lo sabremos.