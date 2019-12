Los servicios de auxilio no descansan en Navidad

La semana navideña ha sido inusualmente tranquila en Mallorca, teniendo en cuenta los riesgos que supone juntar a manteles a cuñados de todo pelaje, desde Vox a Podemos, y con la sentencia del Procés tan reciente. Quizá estamos aprendiendo a convivir y no todo está perdido.

Aunque el hecho de que no haya habido ningún incidente grave no significa que los equipos de emergencia que han estado de guardia estos días de fiestas entrañables hayan estado parados. La cosa, no carente de simbología, comenzó en la mañana del lunes, cuando trabajadores de Cort avisaron a los Bombers de Palma. La bandera de la Unión Europea que ondea en el balcón del ayuntamiento se había enredado en el asta a consecuencia del vendaval, y no había manera de arriarla. Los bomberos tuvieron que emplear un vehículo autoescala para ascender hasta el lugar y desenganchar la bandera. Que sepamos, no tiene nada que ver con el fallo del Tribunal de Luxemburgo sobre la inmunidad de Oriol Junqueras.

Los Bombers de Mallorca siguieron a lo suyo. El día de Navidad tuvieron que acudir a rescatar a un excursionista que sufrió una caída en el castillo de Alaró y a una mujer que se había perdido en el camino de Lluc a Binifaldó.



Paciencia en el carril bici

Grandes dosis de paciencia demostraron los agentes de la Policía Local de Palma que estos días han participado en el dispositivo especial en el recientemente modificado —y confuso, todo hay que decirlo— carril bici de la plaza Comtat del Rosselló, en Palma. El cierre a las bicis de la calle Velázquez ha obligado a instalar un estrecho carril en sentido contrario a los coches, que era sistemáticamente invadido por peatones y otros vehículos. Y mientras, uno de los policías se encontró casi simultáneamente con un ciclista que hablaba por el móvil y otro que se zampaba una media luna mientras pedaleaban. El segundo tuvo que aguardar su turno para que le pegaran la bronca correspondiente.



Sonríe al pajarito



A veces los cuerpos policiales se encuentran con la inestimable colaboración del chorizo de turno. Fue el caso del individuo que se llevó unas cámaras de seguridad que estaban instaladas en el exterior de una casa de Esporles. Cuando fue a presentar la denuncia a la Guardia Civil, el propietario comentó que podía controlar los aparatos sustraídos por control remoto. Así que bastó a esperar a que el ladrón se pusiera delante del objetivo para conseguir un bonito retrato suyo. El resto fue fácil, ya que se trataba de un viejo conocido de los guardias, que le identificaron de inmediato y le arrestaron poco después.