Tres heridos en un grave accidente en la autopista del aeropuerto

Tres personas han resultado heridas esta tarde en la colisión de una furgoneta y un coche ocurrida esta tarde en la entrada a Palma desde el aeropuerto. Una furgoneta se ha quedado parada en el carril izquierdo de la vía a causa de una avería y un coche en el que viajaban dos jóvenes ha impactado contra ella. El siniestro ha provocado retenciones kilométricas.

Según informan fuentes de la Guardia Civil y los Bombers de Palma, el siniestro se ha producido sobre las siete y media de la tarde. Una furgoneta en la que viajaba una pareja se ha quedado parada en el carril izquierdo de la autopista, a la altura del kilómeto 4,2, en sentido hacia Palma.

El conductor ha salido del vehículo y ha intentado empujarlo para sacarlo hasta el arcén, pero en ese momento un coche no ha frenado a tiempo y ha impactado contra la parte trasera de la furgoneta. Afortunadamente el coche ha golpeado contra la parte de la furgoneta en el que no estaba el hombre, por lo que no ha resultado herido, pese a que el impacto ha sido muy fuerte. Tanto los dos ocupantes del coche como la mujer que permanecía en la furgoneta han resultado heridos, uno de ellos de gravedad. Los dos vehículos siniestrados han quedado en medio de la calzada, lo que ha provocado retenciones de varios kilómetros en la autopista.