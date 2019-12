La conductora ebria que mató a Paula Fornés pide una rebaja de su condena

La conductora ebria que mató a Paula Fornés ha solicitado una rebaja de su condena. Renata G., polaca de 48 años, ha recurrido la sentencia que le impuso cuatro años y nueve meses de prisión. En el escrito presentado ayer por su abogado, Miquel Àngel Ordinas, reclama la pena mínima por el atropello mortal –dos años y medio de cárcel– y la absolución de los delitos de conducir sin carné y exhibir un permiso falso. El caso será revisado por la Audiencia Provincial de Palma.

El recurso cuestiona que se impusiera la pena máxima prevista de cuatro años de reclusión por los delitos de homicidio y lesiones imprudentes y contra la seguridad vial. El letrado cuestiona los argumentos de la sentencia para fijar la pena, entre ellos que duplicaba la tasa de alcoholemia, conducía con un carné falso, el coche no tenía seguro y se dio a la fuga tras el atropello. En su alegato, sostiene que el seguro no era responsabilidad de la mujer, porque el coche era de su marido. Además, argumenta que la mujer mostró "cierta destreza tras el atropello" y que no puede hablarse de fuga porque se paró un minuto después del accidente. Así, entiende que se ha aplicado indebidamente la pena máxima y reclama que se le imponga la mínima por estos delitos, es decir, dos años, seis meses y un día de prisión.

Por otra parte, el abogado de Renata G. solicita la absolución de los delitos de conducción sin carné y falsedad documental, por los que el juez le impuso tres y seis meses de cárcel respectivamente. El recurso sostiene que no hay pruebas de que el carné polaco que mostró la mujer sea falso, ya que únicamente consta un correo electrónico de las autoridades de ese país informando de que la acusada no figura en sus bases de datos. El letrado recuerda que impugnó este documento meses antes del juicio sin que las acusaciones afianzaran esta imputación.