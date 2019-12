Alberto Encinas: "Como padre yo no podía rendirme, pero me sorprendió que la Guardia Civil tampoco se rindió nunca"

"Como padre yo no podía rendirme, pero me sorprendió que la Guardia Civil tampoco se rindiera". Alberto Encinas, el padre de Olivia, la niña que le fue arrebatada por su madre hace ocho años, cuando tenía tres, y que le ha sido devuelta la semana pasada, ha agradecido hoy el trabajo realizado por los investigadores.

Acompañado por su hermana, Elena, y su madre, María Cuadrado, se ha reunido con el coronel jefe de la Guardia Civil, Alejandro Hernández, y los dos agentes que se han encargado del caso durante los últimos dos años, el teniente Manuel Martínez Palomo y el cabo José Antonio Briceño. Los dos guardias civiles han viajado a Polonia en cinco ocasiones para realizar investigaciones y contactar con la Policía del país, hasta que lograron reactivar la investigación. La madre y la niña fueron localizadas en la ciudad de Katowice y devuelta a su familia mallorquina, en cumplimiento de las sentencias judiciales.

La niña, que tiene ya once años, se ha adapatado perfectamente a su casa en Pollença. "El primer día cogió a todos los animales que tenemos en casa y los metió en su habitación", comentaba su tía. Su reacción ha sido mucho más positiva de lo que se esperaban. "Corre por el campo y la playa, se la ve feliz", dicen. Respecto a los años pasados en Polonia con su madre, no han querido preguntarle. Tan solo ha comentado que no tenía contacto con otros niños y que cambiaba mucho de domicilio.