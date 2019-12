Absuelto el acusado de la agresión sexual en el Firó de Sóller

El acusado de la agresión sexual en el Firó de Sóller será absuelto tras ser exculpado por la denunciante y de que otro hombre se haya autoinculpado de parte de los hechos. Este nuevo sospechoso admitió la semana pasada en un juzgado que manoseó a la victima, la ha indemnizado y le ha pedido perdón, por lo que se ha abierto un nuevo proceso judicial contra él. Además, ha comparecido hoy en el juicio y ha ratificado su implicación. La fiscalía y la acusación particular han retirado los cargos durante el juicio celebrado hoy el tribunal ha adelantado que absolverá al hombre, al que inicialmente se pedían 7 años de cárcel.

Este giro en el caso se producen después de que un informe pericial encargado por la defensa sobre unos vídeos del momento de los hechos desvinculara al procesado. La denunciante ha explicado que el 15 de mayo de 2017 estaba en la fiesta del Firó cuando alguien le dio "una palmada en el trasero". Cuando fue a reprochárselo, llegó más gente. "Sentí que me tocaba todo el mundo. No fue el acusado, fue otra persona", ha dicho en relación al nuevo acusado. Ante la insistiencia del tribunal, la joven ha acabado ratificando que alguien le metió la mano en el pantalón. "Pero no sé quién", ha dicho.

El procesado ha contado que estaba con unos amigos y le pintó la cara a la víctima, pero ha negado haberla manoseado. "Yo no hice nada", ha recalcado. Al cabo de una hora y media, vio a a la chica acompañada de un policía, que lo cogió. "Todavía a día de hoy no entiendo por qué me detuvieron", ha asegurado el hombre, que estuvo un mes preso por estos hechos.

En el juicio ha comparecido también el hombre que se autoinculado ahora. Este hombre ha exculpado al acusado y admitido que manoseó a la victima. "Le toqué el culo sin que me vieran. El cachondeo de la fiesta llevó a esto", ha afirmado.

Al retirar los cargos contra el procesado la fiscalía y la acusación particular, el tribunal ha anunciado que absolverá al acusado. El otro implicado se enfrenta ahora a un proceso judicial por un delito contra la libertad sexual.