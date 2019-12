Absuelto de dos robos violentos en Manacor tras pasar casi un año en prisión

Un joven de 25 años residente en Manacor ha sido absuelto de dos robos violentos cometidos en Manacor y por los que ha pasado más de diez meses en prisión preventiva. La titular del juzgado considera que no hay pruebas suficientes que demuestren que el acusado entró a robar en un domicilio de la localidad en la madrugada del 23 de enero, donde habría agredido a un menor, y que horas después arrebató un bolso a una mujer mediante el procedimiento del tirón. La jueza, en la sentencia, critica que la Policía no hiciera más diligencias, como una rueda de reconocimiento por parte de la víctima del tirón o el cotejo del ADN del acusado con el de un mechón de cabello que la mujer arrancó a su asaltante.

Los hechos por los que fue juzgado el joven ocurrieron en la madrugada del pasado 23 de enero en Manacor. Sobre las tres menos cuarto, un individuo entró a robar en un domicilio de la calle Carril. Se metió en la habitación donde dormía un menor de catorce años y cogió un teléfono móvil y una tablet. El adolescente se despertó en ese momento y empezó a gritar. El ladrón le propinó varios golpes en la cabeza y huyó, llevándose solo el teléfono.

Horas más tarde, sobre las cinco y cuarto de la madrugada, una mujer extranjera fue asaltada en la calle Amargura de la localidad por un individuo, que trató de arrebatarle el bolso de un tirón y la arrojó al suelo. La mujer resultó herida y el ladrón se escapó sin lograr quitarle el bolso.

Agentes de la Policía Local de Manacor identificaron al acusado poco después del primer robo. Mientras realizaban una batida en la zona un testigo les comentó que había visto a un chico entrar corriendo en una casa cercana. Llamaron a ese domicilio y allí encontraron al joven. Iba muy sucio, con restos de yeso en la ropa y tenía una herida en la mano.

Tras identificarle le dejaron en su casa, pero horas después recibieron el aviso de que se había cometido un tirón y la descripción coincidía con la del acusado. Hicieron otra batida y le vieron. El joven echó a correr cuando vio el coche de la Policía, pero le encontraron escondido en el interior de un contenedor de basura. El joven se resistió a la detención, profirió golpes y amenazas, e intentó autolesionarse.

Prisión provisional



Tras ser conducido a disposición judicial, el juez de guardia decretó su ingreso en prisión provisional. El joven ha permanecido en en la cárcel casi un año. El juicio se celebró el 27 de noviembre y el fiscal pedía para él seis años de prisión. El acusado, defendido por la letrada María Antonia Estelrich, mantuvo en todo momento su inocencia. Dijo que su paso por prisión le había provocado una depresión y negó haber entrado a robar en ninguna casa ni haber cometido un tirón. Manifestó que cuando la Policía fue a su casa él estaba durmiendo y que posteriormente huyó de la patrulla y se escondió en un contenedor porque llevaba encima 20 euros de marihuana y pensó que le iban a multar.

En la sentencia, la jueza considera que no ha quedado probado que cometiera ninguno de los dos delitos que se le imputaban. Destaca la sentencia que el adolescente al que agredieron en su casa no le había reconocido. La víctima del tirón no pudo ser localizada y no declaró en el juicio.

La magistrada critica algunos aspectos de la investigación policial, como el hecho de que el joven no fuera sometido a una rueda de reconocimiento por la mujer que sufrió el tirón tras ser detenido y encarcelado.

En la inspección realizada por la Policía en el tejado por donde presuntamente entró el ladrón en el domicilio no hallaron ninguna huella de zapato. En la vivienda no aparecieron huellas del acusado, ni tampoco en la tablet que cogió pero que finalmente no se llevó. Por otro lado, la mujer que sufrió el tirón arrancó un mechón de pelo del ladrón, pero no se realizó ninguna prueba de ADN para cotejarlo con el acusado.

Ante la imposibilidad de establecer, a partir de los indicios aportados, la certeza de su culpabilidad, la jueza ha absuelto al joven. Salió de prisión el pasado 2 de diciembre.