Detenida una mujer que robó joyas en la casa de sus vecinas

La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer de 51 años como presunta autora de un delito de robo del que fueron víctimas unas vecinas a las que sustrajo joyas tras acceder a su vivienda con unas llaves con las que se había hecho hace un año.

Según ha informado este jueves la Jefatura Superior en un comunicado, las víctimas habían denunciado que echaban en falta joyas por valor de unos 10.000 euros que tenían guardadas en su casa, así como prendas de vestir e incluso alimentos.

Las denunciantes no comprendían cómo habían podido ser sustraídos estos objetos porque solo ellas tenían llaves de la vivienda y no habían apreciado indicios de asalto. No obstante, recordaron que un año antes habían perdido un juego de llaves que olvidaron en el acceso al domicilio.

Los investigadores realizaron diferentes pesquisas y averiguaron que una vecina de nacionalidad ecuatoriana había vendido joyas que parecían ser las robadas a sus vecinas, por lo que finalmente el miércoles procedieron a su detención.

En el registro del domicilio de la arrestada se hallaron varios estuches con joyas cuya procedencia está siendo investigada.

Por otro lado, la Policía ha informado de que esta madrugada ha detenido a un hombre de 28 años, de nacionalidad española, sorprendido en el interior de un comercio del polígono de Son Malferit al que había accedido tras romper un cristal para robar perfumes.