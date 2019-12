El acusado de asesinar a su exsuegro en Sencelles pide perdón porque "todo ha sido muy feo"

El acusado de asesinar a su exsuegro en Sencelles la noche del 15 de mayo de 2017 pidió ayer perdón a la familia de la víctima y a la suya propia porque "todo ha sido muy feo". El procesado, durante su turno a la última palabra en el juicio con jurado que se celebra en la Audiencia Provincial, insistió en que "no tendría que haber pasado". No obstante, el encausado aseguró no recordar nada de lo sucedido supuestamente por su adicción a la cocaína.

La fiscal solicitó ayer para el procesado una pena de 30 años de prisión durante la lectura de su informe. De estos, 25 corresponderían a un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento y los otros cinco a un robo con violencia e intimidación . Al hilo de las anteriores declaraciones de investigadores de la Guardia Civil, describió el crimen como "una carnicería.

Por su parte, la acusación particular solicitó para el procesado la prisión permanente revisable. "Nadie debería de morir así", resaltó el abogado Julio Carnicero tras aludir al sufrimiento de la víctima antes de fallecer.

Mientras, el abogado defensor calificó los hechos de homicidio y solicitó para su cliente la pena de nueve años y once meses de prisión.