El fallecido en el incendio de un hostal en Ibiza "se aseguró de evacuar a todos los clientes"

La formación Vox Baleares ha remitido una nota de prensa en la que expresan su "tristeza" por la "pérdida de un compañero", en referencia a Pedro Tesoro, el propietario del Hostal Baleàric de Sant Antoni (Ibiza), que falleció anoche por parada cardiorrespiratoria durante el incendio de su establecimiento.

Según Vox, "Pedro se aseguró de desalojar a todos los clientes sin importarle arriesgar su vida. Una vez acabada la evacuación se sintió indispuesto y falleció en el lugar". Añaden que el fallecido, de 53 años, tenía dos hijos, Carmen y Pedro y era miembro del comité de Vox Ibiza y Formentera.

El presidente de Vox Baleares, Jorge Campos, ha señalado la naturaleza de Pedro, "un tipo imponente, que todo lo que tenía de grande lo tenía de bonachón. Siempre ha estado ahí, dándonos fuerzas y buen humor para seguir adelante".

La diputada Patricia de las Heras ha remarcado que "Pedro ha terminado su camino igual que lo vivió, dándolo todo por los demás. Admirable e imparable, se va como un héroe y habiendo cumplido su objetivo de llevarme al Congreso".

Desde Vox Ibiza-Formentera, el coordinador Jaime Díaz de Entresotos y su equipo han expresado su dolor: "nos ha dejado no sólo un gran amigo, sino un hermano, padre ejemplar y un incansable luchador. Es sin duda alguna la personas más grande que hemos conocido, no sólo de apariencia, que aunque grande, denotaba sinceridad y empatía por todos sus poros, sino por dentro. Una persona valiente, luchadora y comprometida donde las haya. Era imposible no contagiarse de su entusiasmo y sus ganas de luchar por una España mejor". Han recordado que "has salvado a todas y cada una de las vidas que se alojaban dentro del negocio que capitaneabas como buen comandante y héroe".