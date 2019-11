"Un hombre moreno ha venido como un loco y me ha pegado fuego"

"Un hombre moreno ha venido como un loco y me ha pegado fuego"

La intervención de una empleada de Emaya que estaba trabajando en el parque de Son Peretó resultó providencial. La barrendera vio a la víctima que estaba en llamas, le quitó las prendas que ardían y las apagó. Cuando le preguntó qué le había pasado, la víctima le dijo: "Ha sido un hombre moreno, ha venido como un loco y me ha pegado fuego".

Ana es una empleada de Emaya de unos 50 años que estaba esta mañana en el parque de Son Peretó. Explicó que no llegó a ver la agresión. Cuando vio a la mujer, ya tenía la ropa en llamas. La barrendera acudió rápidamente en su ayuda. Con sus guantes de trabajo le quitó las prendas que se quemaban y las pisoteó hasta que las apagó.

"Tenía todo el pecho quemado", explicó la trabajadora, "pero no se movía ni se quejaba. Cuando le he preguntado qué le había pasado me ha dicho que había sido un hombre moreno, que había venido hecho un loco y le había pegado fuego".

La víctima fue atendida en el lugar por sanitarios del 061 que, tras estabilizarla, la trasladaron con urgencia hasta el hospital de Son Espases. Por la tarde fue trasladada al hospital Valle de Hebrón de Barcelona.

La Policía Nacional localizó a un sospechoso de la agresión y le trasladó a dependencias policiales, donde le tomaron declaración.