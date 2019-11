Un histórico de Vía Alemania se jubila

La pasada semana se juntaron a manteles una veintena de agentes judiciales, la mayoría de los que trabajan en los juzgados de Vía Alemania en Palma, para homenajear a Manolo Cortés, un histórico de la casa, que se acaba de jubilar. El hecho de que Manolo se marche arropado por tantos colegas da una idea de la calidad humana y profesional del recién jubilado. Gaditano orgulloso pero absolutamente integrado en Mallorca, ha sido agente judicial desde 1986, primero en Eivissa y desde 1987 en el juzgado de Instrucción 8 de Palma. En estas más de tres décadas mostró siempre una dedicación y una paciencia exquisita a la hora de atender a los ciudadanos en las dependencias judiciales. Mucha suerte en esta nueva etapa y que siga disfrutando del deporte, de las motos y del Real Madrid.



Unos detenidos machistas



El pasado domingo los sijs residentes en Mallorca celebraron su colorida fiesta anual. Casualmente ese mismo día la Policía Nacional trasladó al juzgado de guardia de Palma a cuatro personas de esta religión que habían sido detenidas por utilizar pasaportes afganos falsificados. La declaración resultó un tanto conflictiva porque los detenidos no hablaban español, así que hubo que buscar un intérprete de farsi. Pero además los detenidos mostraban una actitud muy despectiva ante las mujeres. Y se encontraron con que tanto la jueza, como la abogada que les atendía de oficio y la intérprete, eran mujeres. El que parecía el patriarca del grupo incluso pretendía ignorar las indicaciones de la jueza y permaneció sentado cuando le dijo que se podía levantar y salir de su despacho. Un agente de Policía se acercó a él y le hizo ver en un lenguaje universal que lo que dice una jueza, se hace y punto.



Indignación en es Pont d'Inca



Unos vándalos entraron el pasado fin de semana en la escoleta infantil de ses Cases Noves, en es Pont d'Inca, y destrozaron las estructuras de juego que un grupo de padres había montado para los pequeños durante una jornada de puertas abiertas. El incidente ha provocado una enorme indignación entre los vecinos, que dicen que desde que cerraron el cuartel de la Guardia Civil se ha incrementado la inseguridad en la zona. Comentan que no es la primera vez que se encuentran una sorpresa así. Parece que hay un grupo de jóvenes que se junta a fumar y beber allí los fines de semana, y anteriormente se han encontrado botellas de vidrio y colillas en las puertas, y en una ocasión rompieron a golpes el telefonillo.



Daños colaterales



La operación antidroga llevada a cabo el miércoles por la Guardia Civil dejó algunos daños colaterales. Entre las viviendas registradas por los agentes hay una en Santa Margalida cuya puerta fue derribada a golpe de ariete para arrestar a uno de los inquilinos. El dueño del inmueble, ajeno al asunto, acudió al día siguiente a los juzgados de Palma para intentar averiguar quién iba a hacerse cargo de la reparación. Acabaron aconsejándole que presentara una denuncia, pero va a tener que armarse de paciencia para conseguir que el Estado asuma el coste de la nueva puerta.



Si fuera por mi...



Un hombre compareció esta semana en un juzgado de lo penal de Palma por un asunto bastante antiguo. Tanto que el delito había ya prescrito y la jueza lo absolvió. El diálogo fue memorable:

-Mire, no sé si era usted culpable, pero le tengo que absolver.

- Sí, era culpable, pero muchas gracias.

-No, gracias no. La justicia, que es así. Si fuera por mí no prescribiría nada.



175 cumpleaños benemérito



La Guardia Civil ha celebrado esta semana de manera espectacular sus 175 años de existencia desde que fundara el Cuerpo el Duque de Ahumada. Una serie de deslumbrantes exhibiciones por tierra, mar y aire han adornado la conmemoración de la dilatada existencia del instituto armado para combatir el crimen. Los efectivos han elegido localizaciones costeras para desplegar sus medios y su destreza para perseguir el delito. El muelle comercial del Port d'Alcúdia, Cala Rajada o Puerto Portals han sido los escenarios donde han desembarcado agentes con subfusiles de patrulleras, se han descolgado haciendo rappel o se han movilizado los guías caninos con sus perros adiestrados.