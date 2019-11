La fiscal eleva la petición de pena para la acusada de matar a Paula Fornés

La fiscalía ha elevado hoy a cinco años, cuatro meses y quince días de prisión la petición de condena para la mujer acusada del atropello mortal de Paula Fornés, la adolescente de 15 años fallecida en junio de 2018 en sa Ràpita, cuando conducía ebria.

El ministerio público ha modificado, en la última sesión del juicio, su reclamación de pena por el delito de conducción sin carné, por el que inicialmente reclamaba una multa y ahora pide cuatro meses y medio de cárcel. La fiscal imputa a Renata G. otros delitos de homicidio imprudente y falsedad documental. La acusación particular, que representa a la familia de la víctima y la acusa además de conducción temeraria, ha mantenido su petición de 9 años de prisión. La defensa solicita la absolución, alegando que su vulneraron los derechos de la sospechosa, planteando además dos posibles atenuantes: reparación parcial del daño y embriaguez.

La fiscal, en su alegato final, ha considerado que durante el juicio ha quedado probada la culpabilidad de la acusada. Según ha sostenido, no hay dudas de que la mujer conducía el coche que arrolló a la adolescente y de que estaba ebria. Ha recordado que dos testigos siguieron su vehículo tras el atropello y la encontraron a unos 500 metros de allí. La mujer cuadruplicó la tasa máxima de alcoholemia y, ante las dudas planteadas por la defensa sobre la validez de esta prueba ha recordado que los policías detectaron claros síntomas de que estaba ebria, como el olor a alcohol. La fiscal ha rechazado que se vulneraran los derechos la acusada tras su detención al no ser asistida por un intérprete de polaco, ya que entendía el castellano. En este sentido, ha aportado como prueba documental la grabación de un juicio anterior a la sospechosa, en el que declaró sin traductor.

La acusación publica ha afirmado también que está acreditado que el carné de conducir que llevaba la procesada era falso, ya que no figura en las bases de datos de aquel país. Así, la ha considerado autora de delitos de homicidio imprudente, conducción sin carné y falsedad documental.

El abogado de los padres de la víctima, Daniel Castro, ha argumentado que las alegaciones de la acusada carecen de base. Sobre su presunto desconocimiento del castellano, ha insistido en que lleva 10 años en España y que varios testigos han declarado que conversaron con ella sin problemas. Por tanto, ha concluido que el hecho de no ser asistida por un intérprete no vulneró sus derechos y que fue debidamente informada de todos ellos. Castro ha recordado que Renata G. ya fue condenada por conducir ebria en 2015 y que en aquel procedimiento no necesitó traductor. "Un idioma no se desaprende", ha argumentado el letrado.

El abogado, que como la fiscal entiende que no hay ninguna duda de que la acusada conducía ebria y atropelló a la víctima, ha argumentado por qué le imputa otro delito de conducción temeraria. Ha recordado que dos testigos explicaron que, tras el atropello, el coche de la procesada invadió su carril y estuvieron a punto de chocar. El letrado ha reclamado que se imponga la pena máxima por cada delito. "Su actitud fue de un incivismo total", ha sentenciado.