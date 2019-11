La acusada de matar a Paula Fornés no tuvo intérprete pese a que lo pidió

La acusada de matar a Paula Fornés no tuvo intérprete pese a que lo pidió

Varios agentes de la Policía Local de Campos ha admitido hoy que la mujer acusada de matar a Paula Fornés no fue asistida por un intérprete de polaco tras su detención pese a que lo pidió. Cinco funcionarios han insistido hoy, en la segunda sesión del juicio, en que la sospechosa hablaba castellano y se entendieron bien con ella en este idioma, por lo que no consideraron necesario la presencia de un traductor. Los investigadores han confirmado que la acusada cuadruplicó la tasa máxima de alcoholemia en las pruebas a las que fue sometida tras el atropello mortal.

La supuesta vulneración del derecho a ser asistida por un intérprete y, en consecuencia, al resto de derechos, se ha convertido en el principal caballo de batalla para la defensa de Renata G., que se enfrenta a una condena de hasta 11 años de cárcel. Como hicieron ayer otros agentes y testigos, los policías locales de Campos que han declarado hoy han ratificado que la mujer, tras su detención, hablaba bien en castellano y no tuvieron problemas para comunicarse con ella. Sí han reconocido que la mujer pidió, tras ser informada de sus derechos, pidió la presencia de un intérprete. "No insistió", ha argumentado un policía para explicar por qué no se contactó entonces con un traductor. La defensa ha cuestionado el criterio de los agentes para decidir si la mujer podía ejercer ese derecho.

Los policías que han declarado hoy han confirmado, por otra parte, que la sospechosa dio positivo en la prueba de alcoholemia. El resultado cuadruplicó la tasa máxima permitida. Los resultados han sido impugnados por la defensa, que cuestiona su validez, por lo que a preguntas de las acusaciones los agentes han explicado los síntomas que presentaba: "Olía a alcohol, tenía los ojos rojos, el habla pastosa y problemas para mantener el equilibrio", han afirmado.