La conductora que mató a Paula Fornés dice que la Policía no le informó de sus derechos

La mujer acusada de atropellar mortalmente a la menor de 15 años Paula Fornés en sa Ràpita en 2018 alega que se han vulnerado sus derechos. En la primera sesión del juicio, que ha arrancado hoy en Palma, Renata G., polaca, ha declarado que no sabe castellano y que los policías que la detuvieron no le dieron la posibilidad de ser asistida por un intérprete ni de someterse a una nueva prueba de alcoholemia tras dar positivo. La sospechosa, que solo ha respondido a las preguntas de su abogado, ha asegurado también que obtuvo el carné de conducir en Polonia en 1998 y que, a raíz de la muerte de sus padres en 2015 empezó a beber alcohol de forma habitual.

La sospechosa ha apuntalado así la tesis de su defensa, que plantea la vulneración de los derechos fundamentales y el alcoholismo de la mujer para tratar de anular o minimizar su responsabilidad penal.

Durante la sesión de hoy han declarado también los padres y el hermano de Paula Fornés, que han relatado las importantes secuelas psicológicas que padecen a raíz de la muerte de la menor. Los tres han explicado que todavía están bajo tratamiento.

La fiscalía reclama para Renata G., polaca de 45 años, cinco años de prisión y una multa de 3.600 euros por delitos de homicidio y lesiones imprudentes, falsedad en documento público y conducción sin permiso. La acusación particular la acusa además de omisión del deber de socorro y conducción temeraria, y solicita una condena de 11 años y un mes de cárcel. La defensa, por su parte, solicita la absolución, sosteniendo que se vulneraron derechos fundamentales de la mujer y que el etilómetro utilizado para hacerle la prueba de alcoholemia no cumplía los requisitos legales.

De acuerdo con el relato de la fiscalía, sobre la 1:50 horas del 24 de junio de 2018, la Nit de Sant Joan, la mujer iba al volante de un Skoda Fabia, propiedad de su marido y que no tenía seguro, por la avenida Miramar de sa Ràpita en dirección a Campos. Renata G. había bebido alcohol y tenía sus facultades mermadas. Al llegar a la altura del número 117 de esa calle, el coche invadió habilitado para otros usuarios, y arrolló a dos menores. Una de ellas, Paula Fornés, de 15 años, falleció casi en el acto, y la otra sufrió graves lesiones en la cabeza.

Tras el siniestro, la Policía Local de Campos sometió a la conductora a una prueba de alcoholemia, en la que cuadruplicó la tasa máxima permitida. Además, la mujer carecía de permiso de conducir en vigor y mostró a los agentes un carné emitido en Polonia que según se comprobó después era falso. La fiscalía imputa a la acusado delitos de homicidio y lesiones imprudentes, por el que solicita cuatro años de prisión, y falsedad en documento público, por el que reclama un año de cárcel. Además, pide una multa de 3.600 euros por conducir sin carné.

Los padres y el hermano de Paula Fornés, que ejercen la acusación particular a través de los letrados Daniel Castro y Manuel Ponce, sostienen además que la acusada huyó tras el accidente pese a ser consciente del atropello y sin solicitar asistencia para las víctimas, por lo que le imputan otro delito de omisión del deber de socorro. En su fuga, afirman, circuló poniendo en riesgo a otros usuarios de la vía, lo que a su entender constituye otro delito de conducción temeraria. Por ello, solicitan en total 11 años y un mes de prisión para Renata G.

El abogado de la defensa, Miquel Àngel Ordinas, solicita la absolución de la mujer. El letrado alega que se vulneró su derecho a un proceso con todas las garantías, ya que no se le informó en su idioma de que podía someterse a una prueba de contraste tras dar positivo en el test de alcoholemia. Además, asegura que el etilómetro utilizado por la Policía Local de Campos no cumplía los requisitos legales y, por tanto, la prueba es nul. Ordinas ha informado también del ingreso de 20.000 euros para el pago de la indemnización en caso de que su defendida sea declarada culpable.