"Me pegaron con una barra de hierro y me la intentaron clavar. Vi que me mataban" B. Ramon

Un agente de la Policía Nacional ha contado hoy en el juicio cómo fue atacado por un hombre y su hijo al entregar una notificación judicial en Palma. "Cuando me iba me pegó por la espalda con una barra de hierro. Luego intento clavármela", ha dicho del padre. El hijo le propinó después "patadas en la mandíbula y el pecho". "Vi que me mataban", ha afirmado la víctima, que un año y medio después sigue de baja. Los procesados han negado esta versión de los hechos y han asegurado que se limitaron a echar al funcionario de la vivienda, a la que entró sin permiso, y que este les agredió. Ambos se enfrentan a sendas peticiones de 13 años de cárcel por intento de homicidio.

El perjudicado ha explicado en la vista celebrada en la Audiencia Provincial que el 29 de mayo de 2018 acudió a la vivienda de los acusados, en el Camí dels Reis, para entregar al padre una citación judicial. "Me identifiqué y le dije que iba a entregarle una notificación. Empezó a chillarme e insultarme. Dijo que no iba a firmarla, así que se la dejé en una verja. Cuando ya me iba, recibí dos o tres golpes por la espalda. Entonces salió el hijo y me pegó dos patadas. Quedé desorientado", ha afirmado el policía. Según su versión, el joven le cogió entonces de los brazos para inmovilizarlo mientras su padre le daba "otros seis u ocho golpes" con la barra. "Yo sangraba mucho. Intentó clavarme la barra en el abdomen, pero la paré con la mano. Vi que me mataban", ha asegurado. "Conseguí marcharme y llamé a mi jefe", ha explicado el hombre, que estuvo varios días hospitalizado y sigue de baja.

Los dos acusados han ofrecido otra versión. Según su relato, el policía entró en la vivienda sin permiso. "Le dije que no iba a firmar la notificación y le pedí que se fuera. Venía de chulo y de matón. Lo fui a coger del brazo para sacarlo y me dio un puñetazo. Empujó a mi hijo y al salir se cayó de culo", ha dicho el padre, que ha negado haber agredido al funcionario. "Lo podía haber machacado. Tres veces me aguanté. Si le hubiera pegado con la barra ya no se levanta del suelo", ha espetado. Su hijo ha ratificado la misma versión.

Tras el incidente, los dos hombres se quedaron en su casa mientras decenas de policías la rodeaban para detenerlos. Un policía que trató de negociar con ellos dijo que fue "imposible" por su actitud y otros agentes han asegurado que amenazaron con dispararles y darles machetazos si entraban. Finalmente, un juzgado autorizó a los policías a irrumpir en la vivienda para arrestarlos.

La fiscalía ha mantenido su petición de 13 años de cárcel para cada acusado por un delito de intento de homicidio, mientras las defensas han reclamado su absolución o una condena por lesiones. El caso ha quedado visto para sentencia.