Los trileros hacen su agosto en noviembre

Aprovechando el descenso de la vigilancia policial con el fin de la temporada alta, los trileros vuelven a campar a sus anchas por la Playa de Palma. No se les ha visto en todo el verano, pero en las últimas semanas las collas de patateros han proliferado. Funcionan de forma perfectamente organizada, con una mujer generalmente haciendo de gancho. La chica se acerca a la parada instalada en primera línea de playa, donde un individuo maneja tres medias patatas sobre una caja de cartón. Simula jugar y anima a los paseantes a asesorarla. El guiri ve perfectamente dónde queda la bolita, pero ella no le hace caso, elige otra y... sorpresa, pierde. El premio estaba donde le decía el turista, que se anima a jugar. Solo que en la próxima jugada no acertará, porque la bola se mueve cuando ya ha elegido. Por lo general, las víctimas pierden los 50 euros que han apostado, pero si tratan de recuperarlas, les pueden estafar 100 euros o más. Junto a ellos, un corpulento cómplice vigila por si se acerca un policía, algo que rara vez ocurre. Su presencia también es disuasoria por si la víctima se empeña en recuperar el dinero perdido. Y lo sorprendente es que todavía hay incautos que pican.



Un extraño rescate



El pasado martes, sobre las diez de la noche, los Bombers de Palma tuvieron una de esas intervenciones inclasificables. Debieron acudir a las proximidades del edificio de Gesa, donde un hombre se había encaramado a un árbol de unos cuatro metros de altura, y no podía bajar. Los bomberos colocaron una escalera en el tronco y uno de ellos ayudó al aprendiz de Tarzán a descender de la rama. El hombre estaba muy nervioso, pero no aparentaba encontrarse bajo los efectos del alcohol. El caso es que no hubo manera de averiguar qué le había llevado a subirse allí.



El delator



En la madrugada del jueves una patrulla de la Policía Local de Palma acude a la calle Manacor, frente a un conocido bingo, donde se estaba produciendo una violenta discusión entre varias personas. Los agentes encontraron allí a tres mujeres y un hombre que discutían acaloradamente. Al ver a los policías, el hombre se acerca a ellos y al tiempo que señala a una de las mujeres les dice: "Tiene una orden de ingreso en prisión". En ese momento la señalada echa a correr y durante el intento de fuga se le cae el bolso. El policía que sale tras ella tiene tiempo de recogerlo del suelo y alcanzarla. La mujer, que iba indocumentada, dio un nombre ficticio, pero los agentes confirmaron poco después su identidad real y que, efectivamente, tenía una orden judicial de detención e ingreso en prisión.



Arde una moto en una casa



La Policía Local de Palma apagó el jueves un incendio declarado en el interior de una vivienda abandonada en la calle Infante Pagano. Lo curioso del caso es que lo que ardió era una moto, también abandonada.