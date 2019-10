"Vimos enseguida que era muy difícil que hubiera supervivientes"

Diez años de una de las noches más trágicas de Palma. Los bomberos se retiraban agotados tras sofocar un grave incendio en el que murieron dos personas en es Molinar cuando recibieron la noticia de que se había desplomado un edificio con varias familias en el Camp d'en Serralta. Fue el inicio de una madrugada desoladora, en la que rescataron a dos supervivientes, pero tuvieron que desenterrar siete cadáveres de entre los escombros

"Era peor de lo que me esperaba. Nos habían informado de que se había desplomado un edificio de tres plantas, pero creía que las vigas y partes de la estructura podrían haber creado espacios donde hubiera supervivientes. No había nada así. Era un montón de piedras y arena, sin resquicios. Aún así, aunque ves que era prácticamente imposible, no lo dices. Trabajas esperando un milagro". El suboficial de los Bombers de Palma Joan Rosselló acumula una larga experiencia en rescates de atrapados, labrada en grandes catástrofes como los terremotos de Argelia o Haití. No duda en señalar que el derrumbe del edificio de la calle Rodríguez Arias, donde en la madrugada del 27 de octubre de 2009 murieron siete personas, es "lo peor que he visto en Palma".

El cabo de los Bombers Jacinto Capó estaba de servicio ese domingo. Sobre las diez y media de la noche tuvieron que acudir a un grave incendio en un segundo piso de la calle Cuba, en es Molinar. "Fue un incendio muy complicado. Cuando llegamos las llamas se habían extendido por toda la vivienda y salían por las ventanas. Tuvimos que actuar con mucho cuidado, porque cuando lanzabas el agua, salía expulsada como vapor hirviendo que podía alcanzar a los compañeros que estaban al otro lado".

Una de las primeras imágenes tomadas en el lugar del derrumbe, poco después de la medianoche del 26 de octubre de 2009. G. B.

Hubo que desalojar todo el inmueble, de cinco plantas. Tras dos horas de intenso trabajo, encontraron los cadáveres de un matrimonio en el interior. Cuando terminaban de actuar en el incendio, recibieron el aviso del derrumbe en el Camp d'en Serralta.

"Yo acababa de llegar al parque central y me disponía a descargar el equipo. Lo primero que piensas es: no puede ser".

La escena que se encontraron los primeros bomberos que llegaron a la calle Rodríguez Arias, en el corazón de la popular barriada del Camp d'en Serralta, parecía sacada de una ciudad en guerra. La mitad de un edificio de tres plantas había desaparecido, convertida en un montón de cascotes. En las paredes de la parte que había quedado en pie se podían ver los cuadros colgados. Las ruinas habían caído sobre la calle y habían sepultado varios coches aparcados.

"Llegamos sobre las doce y veinte de la noche", recuerda Jacinto Capó. "Toda la calle estaba llena de polvo en suspensión, había mucha gente llorando, nerviosa, que nos decía que había personas enterradas bajo las ruinas. Todos querían ayudar, pero tuvimos que pedirles que se apartaran para que no entorpecieran nuestro trabajo. Durante toda la madrugada nos estuvieron trayendo agua y comida. Hubo mucha solidaridad esa noche".

Los bomberos lograron sacar durante los primeros momentos a los dos supervivientes, que habían quedado atrapados en lugares más accesibles. No hubo más milagros aquella madrugada.



Silencio



"Yo no estaba de guardia. Me llamaron aposta por el derrumbe y llegué sobre la una. Esperaba un edificio con más posibilidades de superviviencia, con vigas y estructuras que hubieran creado espacios. Pero todo eran piedras y arena", recuerda Joan Rosselló. "Además al principio había muchas personas sobre las ruinas, con el ansia de encontrar supervivientes, pero que entorpecían la búsqueda, y había peligro de más desprendimientos". Los bomberos se enfrentaron con una dificultad añadida: no sabían cuántas personas podía haber enterradas.

"Teníamos la información del padrón, pero no sabíamos cuántos de ellos estaban en casa en ese momento"

Rosselló acudió al lugar con un TPL (Trapped Person Locutor), una especie de sonar que capta vibraciones y pequeños ruidos bajo tierra. "El TPL nos permitió también sacar a todo el mundo de allí y parar un momento, para decidir por dónde empezar", prosigue Rosselló. Todos los presentes guardaron un silencio sepulcral mientras el aparato buscaba el menor rastro de vida bajo los escombros.

También contaron con la ayuda de un perro de la Guardia Civil adiestrado en búsqueda de personas. El animal marcó un punto y allí comenzaron las tareas de desescombro en busca del milagro que no se dio. A lo largo de las horas siguientes los bomberos fueron rescatando los cadáveres de las personas que habían quedado sepultadas. Siete en total. Primero de forma manual, y en las horas siguientes, con maquinaria pero con muchísimo cuidado. "Nos retiramos a las cuatro de la tarde del día siguiente", comenta Rosselló.

"Muchos bomberos no se querían ir, pese a que había llegado el relevo. Son situaciones en las que das el mil por mil. Todo lo que puedes y más", apunta Capó. "Fue una noche muy larga y muy amarga, porque aparte de los dos primeros, no había más supervivientes. Yo llevo treinta años en los Bombers, y en todo este tiempo no he vivido una noche tan trágica en Palma".