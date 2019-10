Emaya no pacta con los pirómanos si no pagan

El pasado miércoles debía celebrarse en un juzgado de Palma un acuerdo de conformidad para condenar a una mujer, acusada de pegar fuego a seis contenedores de basura en las calles Eusebi Estada y Jacint Verdaguer el pasado mes de junio. La fiscalía solicita para ella una condena de tres años de prisión, mientras que Emaya, que se ha personado como acusación particular, reclama una pena ejemplarizante, de cinco años de cárcel. En la vista la acusada debía declararse culpable a cambio de una reducción de pena, pero surgió un obstáculo aparentemente insalvable. Emaya se opone a cualquier tipo de acuerdo mientras la acusada no abone los 6.200 euros, en los que valora los daños causados por los incendios. Y decimos aparentemente insalvable porque la acusada es una indigente, que parece que no podrá hacer frente a la indemnización, por lo que el juicio se celebrará en los próximos meses. Por otro lado, no extraña que en la empresa municipal traten de recuperar algo de dinero, porque la oleada de incendios de contenedores les ha causado pérdida de más de 400.000 euros.



La carta de Toni



La Jefatura de Policía de Palma ha recibido en los últimos días muestras de apoyo tras el difícil papel asumido por sus agentes durante los disturbios en Barcelona. En la entrada de la comisaría se exhiben varios ramos de flores y mensajes de ánimo, algunos de ciudadanos y otros de asociaciones profesionales. Pero sin duda, el más especial es la nota escrita por Toni. Tiene ocho años y su hermana, Sara, cinco. "Queremos daros la gracias por cuidad de nosotros cada día, pero sobre todo queremos que se cure muy pronto el policía herido en Barcelona", reza la carta.

Vigilancia extrema



El pasado martes fueron incineradas en la planta de Son Reus, en Bunyola, casi seis toneladas de hachís intervenidas por Vigilancia Aduanera el pasado mes de mayo, cuando interceptaron un velero sospechoso a unas cien millas de Eivissa. Los encargados de custodiar el alijo no ocultaban el alivio de librarse de semejante carga, porque los 177 fardos tendrían un valor de unos 32 millones de euros, y no sería la primera vez que bandas de delincuentes intentan recuperar por la fuerza un cargamento tan valioso. Por eso el traslado y el proceso de destrucción de la droga estuvo custodiada por una decena de agentes de Aduanas armados, algunos con subfusiles, y con cara de pocos amigos. A ver quién era el valiente que se acercaba a los fardos.

El general de división Juan Cifuentes, comandante general de Balears, lleva esta semana despidiéndose de las principales instituciones de las islas con motivo de su próximo pase a la reserva, el 9 de noviembre. En la Jefatura de Policía recibió una placa de manos del comisario Gonzalo Espino, que le agradeció su colaboración durante estos años. Estos días el general también se ha desplazado a Menorca y Eivissa, donde se entrevistó con los representantes de consells y ayuntamientos. Todos estos actos acabaron con comidas protocolarias, en una espiral que culminó el sábado por la noche, con una cena que contó con la asistencia de 250 comensales, entre ellos las principales autoridades de la islas. Como se descuide, el general tendrá que empezar la jubilación haciendo dieta.