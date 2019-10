"Cuando le vimos inmóvil sobre un charco de sangre temimos lo peor"

Servicio humanitario. Dos agentes de la Policía Nacional auxiliaron el domingo por la noche a un hombre que llevaba varios días malherido en su domicilio tras sufrir una caída por las escaleras. Ante las sospechas de que podía necesitar ayuda forzaron la puerta. Su intervención fue providencial para salvarle la vida

Miguel y Antonio son dos veteranos agentes de Policía que patrullan por Palma en el turno de noche. El pasado domingo, sobre las once, recibieron un aviso de la central del 091. Una mujer, de viaje en Barcelona, estaba alarmada porque su marido llevaba varios días sin contestar a sus llamadas. Acudieron al domicilio y un joven vecino le dijo que llevaba tres días sin verle. Ante las sospechas de que podía necesitar ayuda, forzaron la puerta en cuestión de segundos. "El chico se quedó asombrado al ver cómo abrimos", recuerdan. Su intervención fue providencial, ya que el inquilino, un ciudadano irlandés de 59 años, llevaba días malherido tras caer por las escaleras. "Cuando le vimos inmóvil sobre un charco de sangre pensamos lo peor", añaden. El hombre fue hospitalizado en Son Espases, donde ayer seguía en estado grave.

Miguel, de 42 años, y Antonio, de 36, llevan quince y once años en la Policía Nacional. No suelen patrullar juntos, aunque estos días forman equipo por las vacaciones de sus compañeros habituales. Pero se conocen desde hace años y no ocultan que se compenetran bien. El pasado domingo, recorrían el centro de Palma en un coche zeta cuando recibieron un aviso de su central. Una mujer, de viaje de trabajo en Barcelona, llevaba días sin poder contactar con su marido, que se había quedado solo en casa, y se temía que le hubiera pasado algo malo. De inmediato acudieron al domicilio, en la Travessia den Ballester, en sa Gerreria.

En la calle les esperaba un joven vecino, al que la mujer había llamado también. "Nos explicó que no le veía desde hacía tres días", explica Miguel. "Nadie respondía al timbre, pero nos asomamos a una ventana del rellano y vimos que había luces encendidas, y sobre la mesa, un móvil y unas llaves. Le preguntamos al vecinos si tenía llaves del domicilio y nos dijo que no. Tampoco se podía acceder desde su casa, así que decidimos forzar la puerta".

Los años de experiencia les han aportado algunas habilidades especiales. En cuestión de segundos lograron abrir la puerta sin dañarla. "El chico se quedó asombrado", recuerdan, "pero no es la primera vez que tenemos que hacer algo así".

"Nos identificamos como policías mientras entramos", prosigue Antonio, "pero nadie contestaba. Inspeccionamos la casa y, en el fondo de unas escaleras que dan a un sótano le encontramos".

"Estaba inmóvil, tumbado boca arriba y con la cabeza apoyada en el primer peldaño. Y debajo, un charco de sangre seca de unos sesenta centímetros. Nos temimos lo peor", interviene Miguel.

"Sin embargo, cuando bajamos le oímos jadear", continúan. "Intentamos hablar con él, pero no articulaba palabra. Pedimos una ambulancia urgente y, con ayuda de los bomberos, porque es un hombre corpulento, le sacamos de allí y le trasladaron a un hospital". El hombre sangraba por los oídos, tenía un traumatismo craneoencefálico y una fractura en la cadera. Ayer permanecía ingresado en la UCI de Son Espases, en estado grave.

"Lo más probable es que cayera accidentalmente por la escalera", comenta Antonio, "aunque habría que esperar a que pueda hablar para que lo explique. En cualquier caso, llevaba así varios días, dos o tres, porque la sangre estaba ya muy seca".

Aunque se quitan importancia - "Si no hubiéramos ido nosotros hubieran ido otros"-, los policías no ocultan su satisfación. "Estos servicios, en los que ayudas a la gente, son los más gratificantes de nuestro trabajo".