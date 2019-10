Un alumno de 14 años arroja por la escalera a una profesora en un instituto de Palma

Un adolescente, menor de 14 años y por lo tanto inimputable penalmente, presuntamente empujó por las escaleras y propinó varias patadas a una joven profesora en el IES Juníper Serra del barrio de Son Cladera, en Palma. El chico agredió también al director del centro y, horas después, volvió a empujar a la misma profesora cuando se la encontró en la salida.

Los hechos ocurrieron ayer sobre las once de la mañana, en un instituto ubicado en la periferia de Palma. Un alumno menor de 14 años se enfrentó en clase a una profesora, una joven de unos 25 años. Presuntamente la insultó, y le dijo: "Vaya mierda, yo no hago lo que usted me dice".

La profesora le pidió al alumno que le acompañara a presencia del director del centro para quejarse de su conducta. Mientras se dirigían hacia allí, el adolescente empujó a la docente por las escaleras. La joven cayó al suelo y entones el menor le propinó varia patadas y se marchó corriendo.

La profesora llegó llorando y muy alterada al despacho del director y le explicó lo ocurrido. El director salió en busca del alumno y le encontró en el vestíbulo del centro. El chico supuestamente empujó también al director y abrió de una patada el despacho del jefe de estudios.

Finalmente los profesores avisaron a la madre del chico, que acudió al centro y se lo llevó.

Posteriormente, sobre las tres de la tarde, la misma profesora que había sido agredida se encontró con el alumno a la salida del centro. El chico volvió a empujarla, pero otra maestra la sujetó y evitó que cayera al suelo. Explican que el menor las amenazó: "Os voy a matar a todos". Luego derribó una mesa y se desmayó.

Los docentes avisaron a una ambulancia que trasladaron al chico a un hospital.

El chico es menor de 14 años, por lo que es inimputable penalmente y la Policía no puede tomar ninguna medida, salvo confeccionar un atestado por las agresiones que será entregado en el Juzgado de Menores.