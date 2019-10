Un coche fuera de control se estrella contra una tienda en las Avenidas de Palma

Un conductor perdió el control de su vehículo esta madrugada y se metió con él en una tienda de antigüedades de las Avenidas de Palma [vea aquí las imágenes]. El hombre salió ileso, pero provocó enormes daños en el interior del establecimiento, donde hay piezas de arte y decoración de gran valor.

El accidente ocurrió sobre las cuatro y media de la mañana, cuando un coche Fiat Punto que circulaba por las Avenidas perdió el control en una curva y se estrelló contra la Boutique de la Plata, un establecimiento de compraventa de antigüedades y objetos de arte ubicado en el número 7 de la calle. El coche destrozó la cristalera y acabó metido completamente dentro del local, provocando grandes daños.

"Me han avisado a las cuatro y media de la madrugada", explica Enrique Amaya Martín, uno de los dueños del establecimiento. "Al principio me creía que habían entrado a robar. Yo vivo aquí cerca y he venido correndo".

Cuando ha llegado a su local, el dueño se ha encontrado con un panorama desolador. Un coche estaba dentro de la tienda y había destrozado numerosos objetos de gran valor.

Según le explicó la Policía Local, que acudió al local, el conductor debía ir a gran velocidad por las Avenidas. La calzada estaba mojada porque había llovido intensamente y ha perdido el control. Se ha estrellado contra el escaparate, que ha quedado destrozado, y se ha metido con el coche en el interior de la tienda. La Policía le hizo la prueba de alcoholemia y dio negativo.

"Aquí tenemos objetos de mucho valor", explica Amaya. Muebles antiguos de entre 20.000 y 30.000 euros. Todavía no hemos cuantificado los daños, pero van a ser muy cuantiosos. Ha roto algunas figuras de arte oriental y objetos de cristal y plata".

Hoy por la mañana los propietarios del local trataban de recuperar la normalidad. Varios operarios estaban trabajando para arreglar los desperfectos y limpiar los restos desperdigados, mientras en el interior los empleados hacían un recuento de los objetos dañados.