Un vehículo que huía de la Policía causa un accidente con seis heridos

La Policía Nacional capturó ayer por la mañana a dos hombres, un español y un nigeriano, que se saltaron un control en la zona de Son Malferit y se dieron a la fuga hasta el Coll d'en Rabassa. Varios coches patrulla salieron en persecución de la furgoneta, que circuló a gran velocidad, se metió en contradirección por varias calles y provocó situaciones de gran peligro para peatones y otros conductores, hasta que finalmente se estrelló contra un coche. Uno de los fugitivos y otras cinco personas resultaron heridas en la colisión, todas de carácter leve. Los sospechosos trataron de huir a pie, pero fueron interceptados. El conductor no tenía carné y la furgoneta no está a su nombre, aunque no figura como sustraída.

La persecución comenzó sobre las diez de la mañana en la calle Son Sastre, en la zona de Son Malferit, donde la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía tenía instalado un control preventivo antiterrorista. Una furgoneta con dos ocupantes se detuvo ante el control y bruscamente dio marcha atrás y se dio a la fuga. Los policías salieron de inmediato en su persecución.

La furgoneta impactó primero contra un guardarraíl y luego emprendió una huida a gran velocidad, que le llevó hasta el Coll d'en Rabassa. A lo largo de este trayecto entró en dos calle en contradirección, se saltó semáforos en rojo y provocó situaciones de gran peligro para peatones y otros conductores.

Finalmente la furgoneta se estrelló contra un coche ocupado por cuatro personas en la calle Lluís Ripoll. Este coche impactó a su vez contra otro. Los cinco ocupantes sufrieron heridas leves.

Tras la colisión, los dos fugitivos abandonaron la furgoneta y trataron de huir a pie. Uno de ellos, que también había resultado herido en el accidente, fue capturado inmediatamente. Su acompañante fue arrestado poco después.

Una vez arrestados, la Policía inició una investigación para aclarar por qué habían intentado huir de una forma tan peligrosa. El hombre que conducía la furgoneta no tiene carné y el vehículo no está a su nombre, pero no ha sido denunciada como sustraída.

En el vehículo llevaban pequeñas cantidades de hachís y marihuana, que podrían ser para consumo propio, así como un cuchillo.

Los detenidos están acusados de los delitos de conducción temeraria, atentado contra agentes de la autoridad y daños.