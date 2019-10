Muere un ciclista al ser arrollado por un coche en la carretera de Manacor

Un ciclista ha muerto esta madrugada al ser arrollado por un coche en la carretera de Manacor. La víctima sufrió gravísimas heridas que, pese a los esfuerzos de los sanitarios, no pudo superar. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas que han provocado el accidente, aunque las primeras pesquisas apuntan a que el fallecido no llevaba puesto el chaleco reflectante, lo que provocó que el conductor del turismo no le viera.

Los hechos han ocurrido a las 00:45 horas de este martes, en la carretera de Manacor, a la altura de la salida de Santa Eugénia en dirección a Palma, cuando un turismo ha colisionado con una bicicleta que circulaba por la zona.

Tras ser alertados de lo ocurrido, se han desplazado con urgencia hasta el lugar efectivos de la Guardia Civil y ambulancias del 061. Los facultativos han comprobado que el ciclista sufría lesiones muy graves y, pese a sus esfuerzos por reanimarle, finalmente ha fallecido. El óbito ha sido comunicado al juzgado de guardia.

Agentes de la Guardia Civil, encargados de elaborar el atestado, investigan las causas que han provocado el accidente. Las primeras pesquisas apuntan a que el fallecido no llevaba puesto el chaleco reflectante y la bicicleta iba sin luces, lo que provocó que el conductor del turismo no le viera a tiempo de frenar y acabara atropellándolo.