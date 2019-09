El acusado de matar a un okupa en Ibiza: "Como era oscuro no sabía dónde le pegaba"

Perica B., un okupa de origen belga de 52 años, ha reconocido hoy ante el jurado popular en la Audiencia de Palma que mató a otro hombre a golpes con una barra de hierro en la madrugada del pasado 21 de marzo de 2017 en el complejo abandonado Delfinario de ses Salines de Sant Jordi, en Sant Josep de sa Talaia, en Ibiza.

"Le golpeé con la barra de hierro, pero no le quería matar. Como era oscuro, no sabía dónde le pegaba", ha manifestado el sospechoso al inicio de la vista oral.

La fiscalía y la defensa han alcanzado un acuerdo, pero el juicio se está celebrando. El encausado se enfrentaba inicialmente a una condena de 18 años de prisión por un delito de asesinato, pero se prevé que el ministerio público rebaje considerablemente su solicitud y califique los hechos como un homicidio.

"Estoy arrepentido por lo ocurrido. Me declaro culpable de lo que pasó, pero hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Hubo una discusión previa con él. Él vino antes, me amenazó, vino con una maza... Y yo después le golpeé cuando dormía. Estuve en shock, emocionalmente destruido. Cuando me di cuenta, pensé ´madre mía lo que ha pasado´. Yo no tenía intención de matarle", ha insistido el hombre, que permanece preso desde marzo de 2017.

"Yo nunca he tenido ningún antecedente, he viajado por todo el mundo y nunca he tenido ningún problema", se ha excusado el sospechoso, vestido completamente de blanco, con un moño y un gran pendiente en su oreja izquierda.

"Yo le pegué con una barra alta, larga. No sé dónde le daba, estaba oscuro, vi una sombra, él gritó, saltó. Yo luego me quedé allí, colaboré, quería curarle...", ha argumentado el encausado.

La víctima, un suizo de 57 años, falleció como consecuencia de las numerosas heridas sufridas debido a un shock traumático por politraumatismo.