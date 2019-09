El 40 por ciento de los muertos de tráfico en Mallorca este año eran motoristas

El 40 por ciento de las personas fallecidas en accidente de tráfico este año en Mallorca eran motoristas. La muerte de un adolescente de 17 años anteanoche en s'Illot, en Manacor, elevó a 25 la cifra de víctimas mortales en las carreteras de la isla a lo largo de 2019, diez de las cuales circulaban en moto. El menor, identificado como Isaac Marta Abdallah, estaba trabajando como repartidor de pizzas e iba entregar un pedido cuando perdió el control de su vehículo, se salió de la carretera y se estrelló contra un muro.

El siniestro ocurrió hacia las diez y media de la noche del sábado en el kilómetro 0,6 de la carretera MA-4025, una de las vías de acceso a la zona de s'Illot desde Porto Cristo. Según la investigación de la Guardia Civil, la motocicleta de 125 centímetros cúbicos que pilotaba el menor se salió de la calzada por el margen derecho y chocó contra un muro de piedra. El adolescente trabajaba como repartidor en una pizzería de Porto Cristo y se dirigía a Cala Morlanda para entregar un pedido cuando sufrió el accidente, explicaron fuentes policiales.

Varias llamadas alertaron del siniestro a los servicios de emergencias. Según los testigos, la víctima yacía inconsciente sobre el asfalto con la motocicleta sobre ella, por lo que se alertó a los Bombers de Mallorca para que rescataran al menor. La primera patrulla de la Policía Local de Manacor que llegó al lugar informó de que el adolescente no tenía constantes vitales y no estaba atrapado, por lo que no era necesaria la intervención de los bomberos.

El Ib-Salut envió una UVI móvil al lugar del siniestro, pero los efectivos sanitarios no pudieron más que certificar el fallecimiento de la víctima, que fue comunicada al juzgado de guardia de Manacor. La Guardia Civil de Tráfico asumió las pesquisas sobre el accidente y elaboró un atestado para esclarecer las causas. Los agentes comprobaron que el casco de seguridad no había protegido debidamente al adolescente, señalaron las mimas fuentes.

Numerosos familiares y allegados al menor, residente en Porto Cristo, acudieron al lugar del siniestro al enterarse de lo ocurrido. Los efectivos sanitarios atendieron a varios de ellos por crisis de ansiedad y solicitaron la presencia de un psicólogo para asistirlos, señaló el Ib-Salut.



Diez motoristas muertos

Este nuevo accidente mortal elevó a 25 la cifra de personas fallecidas en accidentes de tráfico en Mallorca en lo que llevamos de año, según los datos recopilados por este diario. Diez de las víctimas circulaban en motocicleta o ciclomotor, lo que supone un 40 por ciento del total.

En el conjunto de Balears, las carreteras se han cobrado la vida de 41 personas, 19 de las cuales eran motoristas. La cifra supone un notable aumento de la mortalidad en el archipiélago con respecto a 2018. Hasta tal día como ayer del año pasado eran 33 las personas fallecidas en las islas en accidentes de tráfico, lo que supone un incremento del 24 por ciento, siempre según las estadísticas recabadas por este periódico.