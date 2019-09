Miedo en las tiendas de la plaza de Cort

Temor comercial. Un grupo de adolescentes está sembrando el miedo en los negocios de la conocida calle Pas d'en Quint, cerca del ayuntamiento de Palma

Los trabajadores de las tiendas de la calle Pas d'en Quint, cerca de la plaza de Cort, llevan semanas angustiados por la presencia de un grupo de adolescentes que se dedica a entrar en los comercios para robar y amenazar. Paula Oliveras es la encargada de la tienda Two Brands. Ella ha sido una de las trabajadoras que más veces ha tenido que enfrentarse a este grupo y quien ha sufrido más amenazas. Explica que este grupo suele aparecer por la tienda cada semana. No siempre son los mismos. "Entran en el comercio, molestan a los clientes, cogen ropa y se la prueban en el vestidor. Arrancan la alarma y la roban. A la semana siguiente vuelven vestidos con la ropa que han sustraído". La trabajadora afirma que estos adolescentes realizan una labor previa de vigilancia y que solo entran en las tiendas cuando hay poco personal. "Cuando les digo que se vayan me dedican gestos obscenos, me amenazan de muerte y me dicen que me esperarán cuando cierre la tienda. A veces se pasan horas sentados en las escaleras vigilándome". La mujer se muestra decepcionada por la respuesta de la Policía, a la que ha llamado en numerosas ocasiones para que resuelva este problema. "Cuando llamo para decir que estos individuos están en la tienda, o no vienen, o vienen tarde cuando ya se han ido".

La mujer asegura que en varias ocasiones le han contestado que no hay patrullas suficientes para acudir a esta urgencia y que le piden que denuncie, ya que de lo contrario no se puede hacer nada. "Estoy dispuesta a denunciar, si sirviera de algo. Lo que quiero es que la Policía venga y nos proteja a las personas que trabajamos en esta tienda". La encargada asegura que esta situación está ocasionando graves perjuicios al negocio, ya que estos adolescentes, literalmente, han expulsado a clientes de la tienda, que no han vuelto a entrar nunca más. A la mujer le consta que esta situación la han sufrido varios comercios de esta zona de Palma.