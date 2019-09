Una joven acusa a su tío de violarla cuando ella tenía 14 años en Pollença

Una joven acusó ayer a su tío de haberla violado en 2014, cuando ella tenía 14 años, en una finca familiar en Pollença. "Me tiró en el sofá, me bajó los pantalones, me agarró las manos y me penetró", declaró la chica en el juicio al hombre, para quien la fiscalía reclama siete años de prisión por agresión sexual, en la Audiencia Provincial. El sospechoso solo respondió a las preguntas de su abogado y negó los cargos. "Me pidió ver un vídeo porno y que le hiciera un masaje. Me tocó los genitales y salí de allí, porque no podía más", sostuvo antes de tachar de "conflictiva" a su sobrina. Los psicólogos que han atendido a la denunciante desde entonces aseguraron que su relato es creíble y que padece síntomas compatibles con un abuso sexual. El caso llegó a ser archivado tras un pacto familiar que llevó a la menor a retirar la denuncia diciendo que fue sexo consentido a cambio de que él hombre asumiera el coste de su tratamiento psicológico, pero fue reabierto tiempo después tras volver a su versión inicial.

El relato de tío y sobrina solo coincide en que el 10 de noviembre de 2014 por la tarde los dos fueron a buscar caracoles y acabaron en una finca de Pollença propiedad de los padres del hombre. La chica contó que el hombre, con el que tenía "muy buena relación" y era "casi un padre" para ella, se sentó en un sofá y empezó a ver vídeos pornográficos en el teléfono móvil. "Empezó a masturbarse. Le llamé 'cerdo' y cuando me quise ir me empujó al sofá. Me bajó los pantalones, se puso encima de mí, me cogió por las manos y me penetró. Le dije que parase y conseguí quitarme", afirmó la joven, ahora de 19 años. "Me pidió perdón y me dijo que no volvería a suceder. Me pidió que quedara entre nosotros", explicó al tribunal.



"Ella me tocó los genitales"

La versión del procesado es totalmente diferente. El hombre no quiso responder ni a la fiscal ni al abogado de la acusación particular. A preguntas de su defensa, contó que la adolescente le pidió "bastantes veces ver un vídeo porno", a lo que acabó accediendo. "Luego me pidió un masaje en la espalda y se lo hice en el sofá. Noté cosas raras. Me tocó los genitales y salí porque no pude más", afirmó. Tras este episodio, añadió, siguieron buscando caracoles y luego llevó a su sobrina a casa. El acusado negó haber mantenido relaciones sexuales con la menor. "No me abalancé sobre ella. Es imposible. Era más alta y tenía más fuerza que yo", sentenció.

Tío y sobrina ofrecieron también versiones diferentes del acuerdo familiar, con un documento firmado, por el que la chica acabó retirando la denuncia. "Hicimos un trato: él reconocía los hechos y pagaba mi tratamiento psicológico y yo retiraba la denuncia. Acaba de tener un bebé, lo hicimos para que pudiera estar en familia. Yo estaba muy presionada, sentía que nadie me creía, que por mi culpa se había roto la familia. Tuve que decir que fue sexo consentido para poder quitar la denuncia. Luego fue diciendo que todo era mentira y pedimos reabrir el proceso", contó la joven. Su madre añadió que el acusado reconoció, al sellar el pacto, que había forzado a la adolescente a mantener relaciones sexuales. "El acuerdo fue para proteger a mi hermana, creyendo que él iba a alejarse del entorno familiar", añadió la mujer. El hombre, por su parte, aseguró que le obligaron "a decir que hubo cosas que no hubo para retirar la denuncia", en referencia a la relación sexual con su sobrina. "La familia no le creía porque es una niña conflictiva, abusona. Tenía problemas con las drogas, ha estado ingresada en psiquiatría... Creo que me denunció por envidia", aseguró.

Un forense que exploró a la denunciante dos días después aseguró que presentaba una inflamación genital compatible con una agresión sexual. Los psicólogos que la han atendido desde entonces señalaron que su relato de lo ocurrido es "creíble" y que presenta "daños psicológicos" compatibles con un abuso sexual infantil. El juicio continuará el próximo 8 de octubre.