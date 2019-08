Juicio por incumplir una orden que les prohibía vivir en Mallorca

La fiscalía solicita 5.400 euros de multa para dos jóvenes acusados de incumplir una orden judicial que les prohibía seguir viviendo en Mallorca tras ser detenidos por cometer robos en Magaluf. Uno de los sospechosos alegó ayer durante el juicio que no pudo marcharse porque los billetes de avión eran muy caros. El otro no compareció en la vista. Su abogado reclamó que sean absueltos.

Los dos chicos, con numerosos antecedentes, fueron detenidos hace un mes por la Guardia Civil por cometer varios hurtos en la zona de Magaluf. El pasado 27 de julio el juez de guardia, como medida cautelar, les impuso la prohibición de residir en Mallorca y les dio un plazo de 24 horas para marcharse.

Los acusados no cumplieron con la orden. El 12 de agosto, hacia las diez de la noche, un guardia civil los sorprendió en la plaza de Sineu en plenas fiestas del Much. Tras comprobar que la medida cautelar seguía vigente, los dos fueron arrestados, contó ayer el agente durante la vista.

El único acusado que compareció en el juicio aseguró que el mismo día que le pusieron la orden acudió a una agencia de viajes para irse en avión a Eivissa, pero el billete era muy caro y no podía pagarlo. "Me pidieron entre 500 y 600 euros", afirmó el chico.

La fiscalía pidió que los dos acusados sean condenados por un delito de quebrantamiento de medida cautelar y el abogado defensor solicitó la absolución.