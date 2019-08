Alberto Morente, director de la piscifactoría incendiada en Palma: "Tardaremos un año en recuperarnos de los daños causados por el fuego"

Director de producción de Aquicultura balear. El fuego declarado la madrugada de ayer en esta piscifactoría de es Carnatge ha arrasado la nave destinada al cultivo de larvas. La empresa hacía una parada técnica en estas fechas y, por tanto, no ha habido peces afectados. Las primeras estimaciones ya apuntan a pérdidas millonarias.

P ¿Qué daños ha causado el incendio de madrugada en la piscifactoría?

R El fuego ha afectado a una nave vacía. Estaba en mantenimiento. Todos los años por estas fechas hacemos una parada técnica de la producción.La habíamos vaciado de animales. A pesar de ello, los daños materiales han sido cuantiosos.

P ¿Han resultado peces afectados por el incendio en la nave industrial?

R La nave afectado estaba destinado al cultivo larvario. Como ya digo, en agosto hacemos todos los años una parada técnica de la producción y no se han visto afectados. Aunque los daños en la nave siniestrada han sido muy grandes.

P ¿Tiene alguna estimación del alcance de estos daños?

R Todavía estamos pendientes de hacer una valoración más exacta y estamos en contacto con la compañía de seguros. Lo que sí puedo adelantar es que las pérdidas van a ser millonarias.

P ¿Cuál ha sido el alcance del fuego y cómo va a afectar al funcionamiento de la piscifactoría?

R El incendio ha afectado a una de las cuatro naves de 2.000 metros cuadrados. La nave se consumió por completo. Las lonas de plástico, al fundirse por el intenso calor, han causado mayores daños. Han dañado tanques, tuberías y bombas de agua.

Alberto Morente, en una imagen cuando recibió un premio en 2016.



P Aquicultura balear está considerada una de las principales piscifactorías de España en producción de dorada y lubina. ¿Cree que se va a mantener en esta posición después del siniestro?

R La prioridad es asegurar que la instalación y que los animales se encuentran bien. Tenemos 40 millones de alevines y cien trabajadores. En la nave afectada trabajaban 25 personas. Ahora estamos preocupados por el funcionamiento y por este centenar de personas que trabajan aquí y por sus familias. Hoy mismo (por ayer) hemos seguido trabajando en las otras naves. Toca reparar los daños y tratar de recuperar la normalidad en el menor tiempo posible.

P¿El incendio ha causado alguna situación de peligro para algún trabajador?

R No. Por fortuna el fuego se ha iniciado sobre la una y media de la madrugada en una zona muy determinada de la piscifactoría. En esos momentos no había nadie en el interior. Lo más importante es que no ha habido que lamentar daños personales por culpa del incendio.

P ¿Cuándo empezará la reconstrucción?

R Tenemos que hacer el balance de todos los años. Nuestra intención es mantener la producción lo antes posible. Lo único que nos ha beneficiado es que el incendio ha ocurrido en un momento de parada técnica. Pero hasta dentro de un año no creo que se pueda recobrar por completo la normalidad.

P ¿Han recibido muestras de apoyo tras el incendio?

R Quiero expresar mi agradecimiento a todo el sector. En cuanto han tenido conocimiento de lo que nos había ocurrido se han dirigido a nosotros para darnos su apoyo. También quiero agradecer el comportamiento de todos los trabajadores tras el desastre y el apoyo recibido por muchos vecinos. Consideran Aquicultura balear como una parte importante del barrio.