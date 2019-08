Versos de Miguel Hernández para Diego y Carlos

Un manotazo duro, un golpe helado,

un hachazo invisible y homicida,

un empujón brutal te ha derribado.

Alfonso Rodríguez, alcalde de Calvià, empleó unos versos de la Elegía de Miguel Hernández para expresar sus sentimientos durante el homenaje que se celebró el martes por el décimo aniversario del atentado de Palmanova, en el que ETA mató a los guardias civiles Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada. Elegía fue escrita por Hernández en 1936 tras la repentina muerte de su amigo Ramón Sijé, a los 22 años. Diego y Carlos tenían 27 y 28 años cuando fueron asesinados.

Temprano levantó la muerte el vuelo,

temprano madrugó la madrugada,

temprano estás rodando por el suelo.

No perdono a la muerte enamorada,

no perdono a la vida desatenta,

no perdono a la tierra ni a la nada.

El poema añadió emoción a un acto solemne en el que Rodríguez llamó a arrinconar el odio, a "perdonar, pero deseando y pidiendo justicia".

A las aladas almas de las rosas

del almendro de nata te requiero,

que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero.



'Clarín', sin ética



El rescate de una socorrista argentina a un niño en la playa de Can Pere Antoni de Palma, publicado en las páginas de DIARIO de MALLORCA el pasado lunes 29 de julio, tuvo una amplia repercusión en Argentina. Numerosos periodistas del país sudamericano se pusieron en contacto con este periódico. Sin embargo, el diario más vendido de Argentina destacó por su nula ética y su total falta de deontología profesional. Publicó en su web las fotografías de nuestro compañero B. Ramon sin citarle y con marca de agua de 'Clarín' como si fueran propias. Otro tanto hizo con los textos. Copiaron párrafos enteros y omitieron por completo que habían sido publicados en este diario. Una actitud bochornosa e ilegal.



No sin mi bici



Una turista septuagenaria sufrió una caída hace unos días cuando paseaba en bicicleta por la carretera de Playa de Muro. La mujer sufrió un fuerte golpe en un hombro y llamó por teléfono para pedir una ambulancia. Una dotación sanitaria llegó al lugar poco después. Los técnicos la examinaron y decidieron llevarla a un hospital cercano, para que le realizaran una radiografía y ver si tenía alguna lesión grave. El problema surge con la bicicleta. La paciente no quería dejarla abandonada en la carretera, expuesta a que se la llevase el primero que pasara. El equipo de la ambulancia se muestra comprensivo con la mujer, así que deciden cargar la bicicleta en el interior del vehículo de emergencias. La mujer llegó a un hospital de Muro poco después, acompañada de su bici.



La policía estrena chalecos



La Policía Local de Palma contará en breve con 240 nuevos chalecos de alta protección, que serán distribuidos en diferentes unidades. Los efectivos de Tráfico y los agentes de la Unitat de Seguretat Integral (Usei) contarán con esta nuevas equipaciones de seguridad. Hasta ahora solo disponían de ellos el Grup d'Actuació Preventiva (GAP) y las Unitats d'Intervenció Immediata (UII). Estos chalecos de protección son de dos modelos diferentes. Los destinados a agentes de Tráfico son de amarillo reflectante y el resto son azules.

Un gallinero en plena calle



La Policía Local intervino también esta semana en relación con un gallinero que un vecino había instalado en plena calle de Palma, en una zona en teoría ajardinada. Funcionarios del Centro Municipal de Protección Animal se hicieron cargo de las aves, mientras que operarios de Emaya desmantelaron el tinglado, construido con palos y tela metálica.