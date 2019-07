Un grupo de hombres ha agredido al guardaespaldas del rapero Future en el aeropuerto de Ibiza. Los hechos ocurrieron cuando uno de ellos se acercó por detrás al guardaspalda del artista y le golpeó en el mentón. La víctima cayó al suelo en bloque donde permaneció inmóvil un buen rato.





Future's bodyguard got knocked out while in the UK, future didn't help pic.twitter.com/8IYZE0nE5B